【本報訊】當身穿黑衣燃點燭光都被視作違法，多間黃店靈活變通，以不同形式悼念六四。有食肆及服裝店晚上在店內短暫關燈並點起燭光，亦有分享黃店資訊的應用程式發起網上悼念活動，讓人上載燭光照片。黃店食肆「開餐」三間分店昨晚上約6時起關燈，並燃點桌上的燭光悼念六四。負責人Eddy強調，在歷史被扭曲的年代，傳承真相的意義更加重大，故希望堅持以行動紀念歷史。

醫護憶運傷者畫面哽咽

六四集會雖遭警方禁絕，商人周小龍旗下的童裝品牌Chickeeduck天后店昨日派發本地藝術家黃國才近年在六四集會收集的舊蠟燭，並於晚上8時關燈10分鐘悼念六四。有客人在店內開啟手機燈，亦有人展示燭光照片，燈光重開後有人拍掌。

老闆周小龍晚上到場，他說客人對蠟燭派發反應良好，兩間分店已接近派完800支蠟燭。店舖外全晚不時有警員巡邏，周批評警方小題大做，又強調應繼續傳承六四歷史。

黃店食肆「開餐」三間分店晚上約6時起全店關燈，並點起食客桌上的燭光，其中灣仔分店更播放《願榮光歸香港》。餐廳負責人Eddy指，當歷史被扭曲，人民的自由萎縮，能夠表態已極具意義，希望堅持以行動紀念六四，「所有為民主付出嘅人，都希望唔會冇咗呢段歷史⋯⋯一定要將所有嘢繼續傳承落去」。不願上鏡的食客G小姐（化名）是醫護人員，她一度哽咽稱，前年反修例運動的情景與六四北京巿民拼命將傷者送往急救的畫面相似，讓她與六四產生連結，希望港人銘記歷史，「如果連你都唔記得，死咗嘅人真係犧牲得好無辜」。

在旺角，「一日三餐」昨在收銀台及每張桌上放置電子蠟燭，「天園餃子」三間分店昨晚亦以「檢查電力」為由關燈6分40秒，其間職員以電話燈光照明。應用程式「Mee懲罰師」前日則發起網上悼念活動，稱在維園開了名為「不存在的六四集會」的「新舖」，呼籲網民上載燭光照片，昨日截至傍晚已有逾500人參與。