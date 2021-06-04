6月4日晚上8點，觀塘海濱公園每幾步就有警員巡邏，每小隊大約8至10人，短短5分鐘步程已見三、四個小隊，當中包括軍裝及便衣警。

不少市民開了手機的燈，如平日般散步，亦有人開着燈坐在一旁，卻不見往年的燭光。8時半，警方突然展開行動，要求散步及坐着的市民出示身份證，氣氛驟然緊張，有一名正在散步的女士更被十多名警員包圍，要求她出示身份證，女子大叫：「我唔舒服。」

市民哭訴失點燈自由

剛被查完身份證的司馬田（化名）坐在草地上，眼裏泛着淚光，他說很傷心，「見到黑暗，香港需要光明，希望會有光明嘅時刻」，所以他帶了3部手機，開着了燈，平放於草地上。眼前是十幾名軍裝警員，包圍着另一名散步的市民，他搖頭感慨，這一天，心情很壞，要出來紓解一下心情。以往每年六四，他說自己都會去「那個地方」，但今年無法去，「大家都明原因啦，好傷感」。

他邊哭邊說：「估唔到全香港可以見到天空嘅地方，都畀佢哋霸晒」，只想在公園散心的他，沒料到面對這麼多警力，「企喺前面呢班，真係好浪費資源」。

他覺得在公園坐下來、點起燈的自由也失去了，「根本係坐在更大嘅監獄，同坐監無分別」。8時已到達海濱的他，眼前一批又一批的警員，已來回巡邏四、五次，他認為是想恫嚇市民，但他說自己一點也怕，只感憤怒。

「我哋可以做嘅，就係唔好驚」

談了一會兒，警員再次走到他面前，跟他說他的行為有機會煽動他人，他立即說﹕「我自己坐喺度點煽動？」警員回應說已提醒了他，當司馬田繼續跟他討論坐在草地如何煽動他人時，警員卻說：「我哋唔同你講呢啲。」

當一切都顯得如此荒謬，當坐在草地上、點着燈的自由也在空氣中揮發掉，他禁不住說：「佢哋唔介意荒謬，甚至刻意荒謬，我哋可以做嘅，就係唔好驚。」

「咁多差佬企喺度唔知為乜」

音樂噴泉在播放着圓舞曲，孩子們在水柱旁嬉鬧着。黃生（化名）坐在一旁，穿着白衣，口袋中亮着一點光，今年已60多歲的他，說1989年參與了大遊行，他記得那天是8號風球，「到死都唔會忘記六四！」

以往他都是到維園的，去年開始到觀塘海濱，他說去年很多人，今年明顯人數較少，「今年好多差佬，好少人點蠟燭，有法例吖嘛」。他說燭光不能點，便亮起小電筒，「咁多差佬企晒喺度，都唔知為乜，有幾多人啫？得啲細路仔！」

他不斷說今天的香港，比國內更差，而對於下年是否還能在維園悼念六四，他覺得機會渺茫，「今年就話疫情，下年又有其他借口啫，慘過大陸啊！香港而家衰成咁」。

警員繼續巡邏、截查，被截查身份證的市民繼續坐着，或散步着。音樂噴泉那一隅，繼續歌舞昇平。

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