【本報訊】支聯會副主席鄒幸彤昨晨被警方拘捕，她在早前訪問中預告以個人身份去維園悼六四，已有被捕甚至判監的心理準備。她昨再於報章發文，指六四燭光已賦予維園抵抗暴政象徵意義，所以政權千方百計消滅維園六四集會，但她反問港人是否想「不戰而退，主動讓出維園這個戰場？」還是奮起反抗，繼續點燃抗爭燭光，又指反抗不是送頭，而是為尊嚴而戰，也是向在民主路上蒙難者交代。

指退讓只有更多紅線

鄒幸彤昨在《明報》以〈燭光承載良知重量 港人執着說出真相〉為題撰文，指港人過去31年的維園燭光、七一遊行汗水，已賦予維園抵抗暴政的象徵意義，每年維園燭光幫助國內前線抗爭者克服恐懼，讓他們不感孤單，即使天安門廣場沉默無聲，香港也會悼念，「悼念的燭光卻在另一處被千萬人燃點。並讓政權知道，有一個地方的記憶，你怎麼也抹不掉」。她甚至比喻維園是「真相的避難處，天安門民主運動的繼承地」。

因此政權如今要奪去代表反抗和自由的符號，她批評政權為求撲滅維園燭光，即使將維園集會定性為未經批准集會仍怕嚇不走市民，更將「犯法」範圍無限擴張，連「黑衣黑褲、燭光燈光、銅鑼灣行街、維園散步都非法化，就差沒宣佈銅鑼灣天后戒嚴了」。

面對政權打壓，鄒幸彤反問港人，「我們是否要不戰而退，主動讓出維園這個戰場，讓政權自此將維園收歸國有，變成另一個沉默的天安門廣場？讓六四的真相再次流亡，不知道還找不找得到下一個歇息之所？」她強調不斷退讓只會有更多紅線，「要斷其薪火，唯奮起反抗」，令政權知道劃每條紅線都要付上代價。

她引用因初選案還柙的何桂藍談六四的一段話作結，形容維園燭海原本不是用作「香港集會自由寒暑表」，「而是持續提醒世界，殺人政權仍然屹立不倒，更在持續擴張」，燭光本就是為了反抗而點燃，「六四記憶，本就是對中共政權的徹底否定」，強調反抗不是送頭，是為生命而戰、為尊嚴而戰。