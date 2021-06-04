【本報訊】「天安門母親」發起人張先玲及發言人尤維潔等七名成員，昨早如期到京郊的萬安公墓拜祭遇難家屬。死難者家屬黃金平讀出悼詞，稱32年來家屬心中的悲痛和思念絲毫未減，只是將其深埋心底，擦乾眼淚，向剝奪家人生存權的當權者討還公道，並稱「我們活着的人，一定會擔起更重的擔子，抗爭到底，至死不渝。」張先玲則對本報表示，今年便衣警走得接近一般民眾，估計為防止他們接觸到天安門母親。

便衣阻民眾接近

張先玲稱，今年拜祭與往年一樣，需由政府人員看守下，於早上約9時前往萬安公墓拜祭，「還是坐他們的車」。她指他們要從後門進入公墓，拜祭過程大致順利，連同準備時間，歷時約一個半小時。他們為六四死難親屬奠酒、致悼詞，過程有逾20人監視他們。她指除了監視他們的人之外，還有為數不少的疑似便衣警察在公墓「散步」，這些便衣跟往年不同，今年較接近其他民眾，估計是要防止民眾接觸到天安門母親。

天安門母親今年的悼詞指經過32年，他們仍不會忘記32年前遭受殘酷殺害的親人，「這是我們心頭永遠無法消除的痛」，稱對他們的思念絲毫不減、「只是我們將悲痛深埋心底，擦乾眼淚，向剝奪你們生存權的當權者討還公道」。悼詞又指已有難屬離世，「我們活着的人，一定會擔起更重的擔子，抗爭到底，至死不渝。」32年前，張先玲的兒子、年僅19歲的王楠在天安門西側南長街南口被射殺。數十年來，天安門母親及死難家屬們每年都向當局發公開信，要求交代六四真相，追究屠城責任。

中央社駐北京記者昨早以遊客身份到北京天安門廣場遊覽，現場所見，雖然一如往常般遊人如鯽，但警力比往常多一倍。不僅每個路口有警員站崗，盤查路邊行人的頻率也增加不少。而當年死傷最慘烈的木樨地，則有不少便衣人員把守，地鐵站部份出口被封閉。