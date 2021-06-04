「六四」二字向來是內地禁語，但民眾仍以暗示方式在網上表達哀悼。不少網民昨到疫情「吹哨人」李文亮微博賬號下留言。有人表示「李醫生您好！我也來看看，只為今天」；亦有人留下簡單四字「不曾忘記」。有網民反映，在微博發佈的燭光表情圖案昨無故消失。

貼燭光相被永久禁言

李文亮微博昨日成為網民暗暗悼念六四的平台，有網民留言，「今天來你這哭一下」；「不曾忘記，也不能忘記」。此外亦有人不點名斥「真心話不能自由講，這是恥辱」；「你們不想讓我知道的事情多了去了」。有微博用戶則在貼出燭光相片後，被微博指「違反國家相關法律」，賬號被永久禁言。在微信群組，有人發文「32年前的今天」，並配以流淚眼睛圖片；有網民則以「午安，故園32年前」互訴悼念之情。

官媒《環球時報》總編胡錫進則在Twitter發表帖文，稱中國人不會忘記天安門事件，稱中國會根據自身的發展道路，以及其他國家發生的顏色革命來不斷進行反思。

胡錫進又稱六四發生在32年前，如今許多中國人已未必完全了解這件事；並指摘「美國國會暴亂就發生在不久以前，如果想譴責國家暴力，應先譴責美國國會的鎮壓。」有網民就胡的言論揶揄指，「至少你沒有否認這（六四）不是『國家暴力』」；亦有人反問「提醒我美國在哪裏用坦克輾過他的公民？」

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