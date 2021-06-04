【本報訊】警方佈天羅地網阻止燭光進入維園，港人以「be water」方式悼念六四。翻閱昔日報章、持白菊繞園致哀、畫下不一樣的維園。香港人，沒有忘記。

悼念翁：嚟提醒港人

維園被封，無阻港人悼念之心。73歲的李伯在維園外高舉「我要良知」紙牌，他說已有十年六四沒來維園，今年是專程過來。舉牌期間，遭十多名警員上前截停，記錄其個人資料後放行。

李伯說，明白警方聲稱或有人嚟搗亂，「但我唔係嚟搗亂嘛，我係嚟提醒香港人。」被問是否到場悼念六四，他指：「任何嘢都會悼念，六四只係其中一樣。」

「六四舞台」監製、支聯會義工列明慧與女友人手持白菊，在維園外圍行走。她斥責圍封維園猶如「破壞港人一啲記憶」，深刻提醒她要「記住呢件事」，即使未能步入維園，仍希望帶同鮮花繞園祭祀。另有女士手持一束白花到維園，並在現場三鞠躬。

人生首度於六四當日到維園的Ashley特意到場寫生。她說以前總以為可以明年再來，未想到六四集會被禁，「以前做冇問題，突然間有一日唔得，究竟邊度出事？使唔使咁樣，呢度仲係咪香港？」她認為警方越大陣仗，對照現場多是長者駐足，令畫面更難看。

綽號「軍火佬」的網媒記者則帶了一份1989年6月6日的《大公報》在維園閱讀。「軍火佬」稱，報紙是當年自己儲起，在真假難分世界作為憑證，「今次真係最後一次提六四，之後連六四都包埋國安法」。