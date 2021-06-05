政府之前已預告社區疫苗接種中心只運作至9月底，政府首次在疫苗接種專題網頁公佈，距離社區疫苗接種中心提供第一劑疫苗的最後日期，尚餘88日，即接種中心最後提供第一劑疫苗是8月31日；按BioNTech復必泰及科興疫苗分別相隔21日及28日接種，8月31日接種首劑疫苗的市民，分別由9月21日及28日開始接種第二劑，之後接種中心關閉。衞生防護中心總監林文健表示，本港威脅迫在眉睫，呼籲市民盡快接種疫苗。

政府近日全力谷針，早前已表明社區疫苗接種中心營運至9月底，之後市民可繼續在私家診所接種科興疫苗。食衞局副局長徐德義曾表示，9月底並非接種BioNTech復必泰的死線，之後或有其他場所可提供BioNTech復必泰疫苗，政府會再公佈。

接種中心料9月28日後關閉

政府首次在疫苗接種專題網頁公佈，距離社區疫苗接種中心提供第一劑疫苗的最後日期，尚餘88日，即接種中心最後提供第一劑疫苗是8月31日；BioNTech復必泰疫苗的社區疫苗接種中心尚餘名額約193萬，科興疫苗約52萬，市民也可同時於私家診所接種科興疫苗。

按BioNTech復必泰及科興疫苗分別相隔21日及28日接種，於8月31日接種首劑疫苗的市民，分別需於9月21日及28日開始接種第二劑疫苗，之後接種中心會關閉。

林文健：本港已被變種病毒攻陷

衞生防護中心總監林文健在疫情記者會表示，本港周邊地區之前沒確診個案的地方，後來被變種病毒攻陷；本港威脅迫在眉睫，香港人於社交距離措施及手衞生方面做得好好，但疫苗接種率偏低，希望市民盡快接種疫苗。

林又指，即使接種疫苗後6至9個月抗體下跌，但免疫系統的記憶細胞仍在；經過長時間後，當人再暴露於病毒中，記憶細胞會啟動，大大減輕病情，可能輕微到像普通傷風。

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