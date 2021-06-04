【本報訊】政權圖撲滅港人悼念六四的燭光，但撲不掉人民的堅持，有被囚民主派在牆內以自己方式繼續悼念六四，亦有人透過社交網將聲音帶到牆外，分享跟六四相關訊息，藉此為牆外港人悼念六四打氣。

民主黨胡志偉的fb專頁昨發佈一條「『華叔x志偉』2008年立法會選舉宣傳片（2021復刻版）」的短片內容，並分享「傳承．信念」訊息，透露在美國求學的胡志偉，全因八九六四令他畢業返港後投身民主運動，到他2008年排名單首位參選立法會選舉，獲已退休的「華叔」司徒華為他拍宣傳片助選，令他回憶華叔對六四的堅持，「三十二年前，華叔聯同民間成立支聯會，堅持平反六四，堅持每年六四於維園舉辦燭光晚會，悼念死難者。」胡一直傳承華叔信念，又鼓勵港人「拒絕遺忘，有燈就有人。」

尹兆堅：心裏燭光不滅

胡志偉的黨友尹兆堅亦同樣被囚因初選案還柙中，他在fb專頁中上載繪畫，上面寫有「六四、拒絕遺忘 就是抵抗 心火不滅 照亮真相」字句和畫上心形圖案，又表示「在心裏燃點燭光，不滅。」並留下「#人民不會忘記」的標記，而日前他就收到市民抄來《民主會戰勝歸來》歌詞，並於社交網與市民分享，他除感謝市民心意，又轉寄給團隊，稱跟市民「共勉之」。

至於因去年6月4日參與六四集會被判囚6個月，同時亦涉及初選案的岑敖暉，雖然未有透露自己在獄中是否會有悼念行動，但其團隊就上載一張海報，呼籲在六四晚上八時「遍地開燈」，當中含意盡在不言中。