【本報訊】一批極度瀕危的陸龜前年因遭走私被海關充公，其後交由嘉道理農場暨植物園照顧，當中14隻幼龜已獲德國動物園接收移居當地，但仍有41隻龜未覓得新居，農場呼籲公眾捐助，幫牠們遷移到合適居住地。

嘉道理農場籲市民捐助

園方表示，同案有55隻極度瀕危的年幼輻射龜（Astrochelys radiata）及兩隻極度瀕危的犁頭龜（Astrochelys yniphora），牠們被發現時遭用膠紙綑綁置於行李中，2019年9月由非洲科摩羅島經埃塞俄比亞抵港，海關截獲後轉送嘉道理農場暨植物園野生動物拯救中心照顧。當時大部份陸龜體重過輕，其中一隻腿部受傷。據園方估計，不法之徒在野外捕捉龜隻，以應付國際寵物貿易的需求。

輻射龜原生於馬達加斯加，牠們的壽命可長達50年，被世界自然保護聯盟《瀕危物種紅色名錄》列為「極度瀕危」物種，如生存威脅沒有減少或在10年內絕種，國際公約列明其國際貿易只可以作科研和保育目的。

被控的47歲男子去年3月因違反兩項保育罪行判囚兩年，是歷來非法進口瀕危活生動物的最高刑罰。

嘉道理農場期後為陸龜尋找永久居所，但因為受到疫情影響空運困難，最終於今年4月26日成功安排當中14隻輻射龜抵達德國柏林動物園（Tierpark Berlin）參與保育繁殖和教育計劃。

園方續指，因位置有限及物種非本地原生，須在全球物色合適保育場所定居，呼籲有意捐助的市民可致電2483 7279聯絡嘉道理農場。