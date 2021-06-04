【本報訊】天主教正委會昨舉行彌撒的七間教堂全數爆滿，大批教友未能進場悼念，改為在外以觀看直播方式參與六四彌撒，場面平靜有序，卻被警方滋擾。荃灣葛達二聖堂外，近20名警員趕走在場教友，並拉起封鎖線，搜查約十多名市民的隨身物品，又抄下身分證，警告在場人士或違限聚令，一名男士被帶上警車。

二人行亦稱違限聚令

該名被帶走男士的妻子表示，警員稱翻查紀錄發現，其丈夫曾因欠交罰款被通緝。近30分鐘的截查行動，教徒不為所動，堅持以手機觀看直播，亦有人反問為何二人同行亦被指違反限聚令。

坑口聖安德肋堂外，有人在公園點燃蠟燭，亦有狗糞沙池犬隻圖案標誌被塗上「黑警」二字。30至40名警員到場驅散行人路上的市民，稱他們違反社交距離，又以攝錄機拍下場外人士樣貌，及要求途人分隔1.5米。隨後警方又改口，要求堂外的市民立即離開，惟當時只有數人在場。

在沙田聖本篤堂，由於座位有限，彌撒期間不少教友在外亮起手機燈悼念六四，場面平靜，惟彌撒接近結束之際，警方四輛衝鋒車駛至，以揚聲器指令現場人士離開，否則會被票控違反限聚令，多名警員落車驅趕教友，期間一度有市民高呼「死黑警」、「黑警死全家」等口號。