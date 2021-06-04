六四線上悼念晚會昨晚7時舉行，與會者除六四親歷者吳仁華、吾爾開希、流亡海外的港人張崑陽等常客外，也包括在台的泰國和緬甸組織的代表。這也是首次「奶茶聯盟」國家的組織參與台灣六四悼念活動，其中來自緬甸的抗爭者表示，六四事件及其他慘劇都反映放任獨裁者，不會讓人民有好結果，但他相信黑暗後會有光明，表示未來會與獨裁者抗爭下去。

緬學生：度過黑暗終會光明

身在海外的709律師陳建剛是首名發言者。他自責地表示踏出社會之前，全然不知六四事件，後來看了天安門事件紀錄片才有認識。他直言平反六四的口號應該要檢討，因為「是非的標準不在中共或政府的手中，而是在人民手裏，在歷史當中。」在台的緬甸人組織「緬甸Z世代」成員張同學表示：「六四天安門事件是全球關注的人道問題，當年獨裁者的所作所為，無一不是在挑戰所有的人道主義。」他強調，「不光是今天的香港、緬甸、西藏，還是當年的六四事件，都反映如果一直放任獨裁者，人民的未來會在哪裏？」他相信度過黎明前的黑暗，終會迎來光明，最後舉出緬甸「三指」手勢，表示未來會與獨裁者抗爭下去。

張崑陽在錄製影片指出，對於六四事件的性質，香港民主陣營應放下分歧，集中思考如何對抗中共這個敵人，同時為六四死難者、為被大陸迫害的少數民族及香港人發聲。他又呼籲「大家要思考如何抗衡官方歷史，以及如何令抗爭精神承傳下去」。

六四線上悼念晚會