17歲天水圍少女感染帶N501Y變異病毒株，港大微生物學系講座教授袁國勇向《蘋果》表示，該系的基因排序結果也顯示少女感染英國變種病毒，因樣本有多個地方出現基因突變，與之前本港輸入個案的基因很不同，相信是最近一至兩周走漏入境個案；少女病毒量高，會否引發第五波視乎能否盡快檢測所有接觸者。

袁國勇表示，港大微生物學系進行的基因排序，也顯示該少女感染英國變種病毒B.1.1.7，而且有10至20個位置出現基因突變，與以前在香港檢疫到樣本很不同，相信有一個帶英國變種病毒的新個案走漏入社區；因只有衞生防護中心有所有樣本，故有待防護中心進一步對比樣本。英國變種病毒已在很多地方流行，如歐洲、英國、東南亞等地方，暫時未知今次病毒來源。

袁指，相信走漏個案應是過去一至兩周走漏入社區，「如果40日前走漏入嚟，應該唔係得一個，應該有好多個個案」。

袁國勇促盡快為所有接觸者檢測 教育展入場者全驗毒

現時最重要是盡快為所有少女的接觸者做檢測，因為一定是少女可接觸到的人傳染她，「係咪教育展？捉晒啲人去驗，佢有冇食過嘢除口罩？」對於少女病毒量高，會否爆發第五波，視乎今宗個案會否繼續擴散，「應該啱啱走入嚟（走漏個案），如果能夠捉到晒就唔會傳開」。

他指，今次事件顯示入境方面有漏洞，否則不會有走漏個案。他批評現時最大問題是採樣不好，機場入境只做鼻腔及咽喉拭子而非鼻咽拭子，應改為做鼻咽加喉嚨拭子，「要夠撩得夠深，要標眼水先得」，現時做法會走漏個案。袁國勇亦稱深喉唾液樣本準確度高，「但無法知道有無出貓」，故先要改善採樣，再驗抗體，「始終香港唔畀人入嚟生存唔到」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）