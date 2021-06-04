【本報訊】政權想盡辦法阻止市民進入維園悼念，但民心不死，悼念活動遍地開花。香港天主教正義和平委員會昨在全港七間天主教聖堂舉辦「追思亡者彌撒」，全數爆滿，不論曾身陷囹圄的、正在懷孕的、首次或每年參與彌撒的，均聚首一堂，只為悼念六四死難者。「佔中三子」之一的陳健民更指看到彌撒眾人，有如黑暗中看到光的所在，「唔好放棄希望，等待黎明出現」。

彌撒昨晚8時開始，坑口聖安德肋堂早在下午6時已陸續有教友排隊。至晚上7時許，正委會在社交平台表示七間聖堂中已有六間滿座，約半小時後更全數爆滿，有未趕及排隊入座的教友堅持觀看直播，正委會的facebook直播一度顯示逾1,600人收看。

彌撒歷時約一小時，正式開始前，大會先宣讀亡者名單。負責主持坑口聖德肋堂彌撒的陳日君樞機在聖詩《主賜煉靈永息》下進場，隨後帶領教友祈禱，望逝者能得以安息，及後陳日君繼續帶領教友唱聖詩及祈禱，亦為教友進行領受聖禮，最後在聖詩《真光照著我》下離場。

孕婦冀「盡做」 傳遞真相

曾因佔中案入獄的陳健民亦有出席彌撒，對於警方昨晨拘捕支聯會副主席鄒幸彤及一連串打壓行動，他狠斥「呢個政府簡直喪盡天良」。他及後上台講道，表示亦曾擔心現時只是在漫長黑暗隧道的起點，「會唔會有日我哋都會習慣咗？」但在聖堂看到眾人一同悼念亡者，讓他有如黑暗中看到正直善良的人，如同光的所在，「唔好放棄希望，等待黎明出現」。

一身黑衣的劉慧卿亦有出席，表示目睹身旁戰友身陷囹圄、未能親身到維園悼念六四，感到憤怒，但絕不孤單。

涉及民主派初選案、現獲准保釋的美籍人權律師關尚義曾參與多年六四集會，形容彌撒與晚會悼念的氣氛很大分別，「但核心都係紀念嗰啲人、同埋佢哋嘅理想」。

任職教師、懷孕八個月的蕭小姐，頂着肚皮亦堅持到聖堂悼念六四死難者，表示冀在僅餘的空間下「盡做」，「每年《蘋果》（翌日）頭條報集會人數、燭光，為佢哋（天安門母親）來講係好大嘅支持，呢啲係我哋用微小嘅力量就可以做到嘅事……有良心的人更加要將歷史真相傳承下去，謊言永遠都唔可以取代真相」。

周太下午5時半便排隊輪籌，十多年來堅持參與彌撒活動的她認為，今年六四對教徒來說，「去教堂也要擔驚受怕，心情忐忑」。同樣提早近三小時到場、年屆70的鍾先生談到當年屠城慘案，仍眼泛淚光，認為在政權以公權力打壓集會自由下，「我哋惟有以柔制剛，都要喺能力範圍內盡力做，唔可以放棄」。

蕭先生約7時半左右來到，惟聖堂已經坐滿，他仍然堅持一人站在聖堂外舉起電子蠟燭悼念六四，「無論佢哋以後點寫六四事件，我相信歷史一定會還一個公道」。