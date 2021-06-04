【本報訊】前年12月28日九龍灣德福廣場「和你Shop」示威，十名青年被控非法集結及襲警等罪，六人受審後被裁定罪成，四人脫罪。其中兩名被定罪的被告，連同一名承認襲警的大專生，昨分別被判兩至四個月監禁或入住更生中心。裁判官明言，雖然本案的非法集結不涉暴力，但當時人群聚集叫囂、警員曾舉起胡椒噴霧，公共秩序被擾亂的危機一觸即發，法庭不能忽略當時社會的社會氣氛，必須判處阻嚇性刑罰。

裁判官屈麗雯昨指，認罪的大專生楊傑朗（21歲）沒使用武器，亦慶幸警員傷勢並非最嚴重，但不同意辯方所謂事件不涉及暴力。屈官指當時楊非單獨行事，並不斷打警員的頭、背和左肩，而且當時情況混亂，警員執勤時更應受保護。

大專生襲警判監兩月

屈官遂以三個月為量刑起點，因被告認罪而減刑一個月。他另外被控的非法集結罪早前被裁定罪脫。

被定罪的中六生丘澤（17歲）及兼職侍應劉家浩（23歲），屈官則指當日的非法集結雖歷時不長、規模不大、不涉及暴力，但法庭不能忽略其對公共秩序的影響。加上本案發生在商場內，人流及私人財產密集，財物被毁的機會十分高，故法庭必須判處阻嚇性刑罰，以免公眾有樣學樣。

對辯方求情時指，丘起初只是打算參與和平遊行，但因年輕故當事件演變成非法集結時不知應否離開，屈官直言說法不負責任，終判他入更生中心。另外，劉在事件未演變成非法集結時，在遊行隊伍前帶頭「嗌咪」，惟當非法集結發生後仍然參與其中，顯示他對事件並非無知，故判他監禁四個月，但准他保釋等候上訴，其間須守宵禁令及禁足德福廣場。

本案共六名被告被裁定罪成，除昨日判刑的三人外，有三人就定罪提覆核。

案件編號：KTCC835/20