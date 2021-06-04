自2019年12月至今，前所未見的世紀疫情，在環球肆虐了逾一年半。位處東北亞的中、日、韓三國，如今似乎又要面對新一輪挑戰，疫情起伏不定，日本運動界與醫護界仍在為延宕一年的東京奧運辦與不辦，而爭論不休。作為中國經濟引擎，以及最開放的城市帶——深圳與廣州，連日來確診數字及無徵狀個案一直未斷絕。

一方面，世界衞生大會召開後，世衞組織加緊審核各種疫苗，並將之納入全球援助計劃之中。另一方面，英、美、印度、巴西重新放寬社交管制後，確診個案與接種數字，卻呈此起彼落之勢。而一些新爆發點，先後在本港鄰近地區出現，自然引起不少市民的警覺與擔憂。

眼前的病毒，和2003年沙士（SARS）最明顯的差異，並不在於感染率、致命率。事實上，踏入2020年以降，多種變種基因，先後出現在西歐、非洲、南亞、南美等地。最近，世衞亦以希臘字母為上述變種編名，以免一眾初始發現國被污名化，亦便利相關訊息在民間傳播。變種病毒流播甚廣，說明其適應力，尤其是對溫度、濕度適應力之強，應遠超當年沙士。因此，經緯度、季節的變化，不足以阻擾其繁殖。

上述時間連帶空間的複合變化，造成世界各國控制感染率的手段，未如降低致命率般立竿見影。2003年的沙士，殺傷力雖大，但基本難以逾越夏季與亞熱帶，無法在全球人類社會形成年復一年的循環。反之，眼前病毒之可怕正在於此。由於新冠病毒的傳播性、適應性強，越是國際化、開放性，以服務業為核心的城市經濟體，就越難控制疫情。像倫敦、紐約、香港、東京等國際經貿及金融中心，受疫情侵擾的風險，絕非其他內向型大城市可比。尤其對於倫敦、紐約而言，外防輸入實在非不為也、實不能也。因此，大舉接種疫苗，成為這兩座環球都會民眾的必然選擇。

台灣久守必失非戰之罪

台灣憑一島之力、2,300萬人之志，成功抵抗疫情長達近一年半。其一，是除台北市、新北市外，台灣總體人口密度不高。亞熱帶海洋性氣候，亦能提供較佳的環境因素。其次，台灣漁農業發達，稻米、禽畜、蔬果大多自給自足；對外勞的依賴，亦遠不如香港、新加坡般高。因此，在相當長時間內，台島可以比星、港等地，更嚴格地控制海、空交通、人貨往來。如今久守必失，實亦非戰之罪。民眾的抗疫疲勞，固然應當體諒；而偶發性輸入個案導致本土爆發，其實亦先後出現在新加坡、北京，以及眼前廣州、深圳等地。

無論從成本還是技術上講，單憑檢測及隔離手段，不可能做到滴水不漏。為特定群組，如醫護、長者、護理業者接種疫苗，似乎是最高效的選擇。事實上，繼以色列後，英國亦已為大部份成年國民接種疫苗。拜登亦以7月4日美國獨立日為目標，爭取為七成民眾接種。中國大陸的接種比例不及英、美，但單論接種劑量，卻高達7億，反映從官方到民間的態度轉向積極。

台灣的尷尬在於，難以繞過北京參與身為聯合國組織的世衞；而德國藥廠卻因為商務條款，而無法繞過復星向台灣供應mRNA疫苗。日本的疫苗其實沿自英國，固然可以少量支援台灣；然而，考慮到其導致血栓的風險，美國監管方並不鼓勵使用，香港雖有訂購意向，卻幾乎肯定不會付運。在重重困難之下，台北惟有直接向美國輝瑞訂購mRNA疫苗。美國藥業尤其是疫苗研發執世界牛耳，還有莫德納mRNA或其他生產原理的疫苗可供選擇。

考慮到台灣在印太地區的戰略位置，以及中美關係的微妙敏感，美國對台放寬疫苗出口，既解對方燃眉之急，亦會左右當地民心向背。加上包括藍營選民在內，台灣人對大陸疫苗缺乏興趣，中國國民黨、藍營縣市長和對岸國台辦，在疫苗問題上，得以對蔡政府所施壓力終歸有限。

許 楨

香港智明研究所研究總監