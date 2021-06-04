「谷針」百日，本港疫苗接種率仍然偏低，更可能令市民對接種疫苗心生反感，儼如一場「關公災難」。有資深公關分析，政府推銷疫苗上存在四大失誤：資訊混亂、官員做騷欠說服力、透明度不足及企圖威嚇市民，令市民更疑惑及反感。政府未有及時處理危機，終令市民對政府的不信任擴展到疫苗之上。

推廣策略混亂胡亂出招

香港公關及傳訊業總工會主席謝栩瑩指出，訂定所謂營銷策略時，首要任務是了解「目標客戶」，放於政府推動打針一事，便須了解市民意願。若在不了解的情況下，所有「營銷策略」都只是胡亂出招，欠缺成效兼浪費公帑。

謝引用城大於今年2月，疫苗接種計劃尚未開始時的一項調查，指當時有約4成受訪者表示願意打針，但時至今日，疫苗接種率仍遠未達4成。若當初政府有留意這項調查，理應將推廣策略分成兩部份，針對願意接種的人群鼓勵盡早打針，以建立口碑；針對不願意接種的人群，則應加強溝通。然而，政府未有推出任何具針對性的策略，估計屬胡亂出招「谷針」的機會較大。

缺明確簡單指引

對於政府百日以來的「谷針」成效，謝認為當中有四大敗筆。首先政府於接種計劃初期，以一眾民望偏低的官員及建制派議員「做騷」，欠缺說服力及推動作用。其次為當時有關疫苗的資訊仍相當混亂，政府與專家的說法經常不一致，舉例如患三高的市民是否適合打針，政府沒有具體而明確的指引，反而「拋波」予市民自行尋求醫生意見。

市民一般難以消化複雜而混亂的資訊，於行銷中向公眾提供簡單、易明及一致的訊息十分重要，否則只會帶來反效果。謝估計，政府因不願負責任而未有提供明確的打針忌宜指引，但人命關天，私家醫生更不可能貿然負起責任，只會採取更加謹慎的策略，可能有不少市民因此被建議不宜打針。

欠明度反增市民疑慮

政府第三項敗筆為未有妥善處理公關危機。謝指，疫苗接種計劃初期出現相關副作用事件，但政府未有及時公佈，甚至涉事病人後續的康復及索償等情況，政府都未有公開透明地告知大眾。政府錯誤的處理手法令人質疑，結果令「疫苗可能導致面癱或死亡風險」的印象深入民心。最近政府更決定不再公佈認為與疫苗無關的出事個案，進一步降低透明度，只會增加市民疑慮。

威嚇惹市民反感

政府在市民不信任疫苗的情況下，未有及時疏導情緒，反而在「推銷」疫苗時使用具威脅及警告性的字眼，是第四敗筆。謝稱，諸如特首林鄭月娥稱要令不打針的人知道「後果」、立法會議員張宇人斥不打針等同「自私」、林大慶要求不打針港人「感到羞恥」等，都令市民對疫苗更加抗拒及反感。

直至周一（31日）政府記者會上，食衞局局長陳肇始稱研究限制未打針人士進出食肆及戲院等場所，進一步加深矛盾。謝質疑，政府在游說及推銷失敗時，即使改用「霸王硬上弓」，最後也毫無成效。

謝指出，政府推銷疫苗處處碰壁，歸根究柢源自市民對政府信任程度極低，尤其打針關乎健康與生命，終令市民對政府的不信任，擴展至疫苗之上。謝認為，政府一直未有解決上述問題，令情況不斷惡化；若能以開誠佈公的手法講解疫苗，甚至主動承認疫苗具有一定副作用，都會比事事隱瞞成效更佳。

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