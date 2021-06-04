【本報訊】香港電台在高壓整治下逐步潰敗，掌管電視部的助理廣播處長（電視及機構業務）區麗雅以「有其他個人計劃」為由提出請辭，將於8月18日離任。由於她早於今年4月起休假，現職由教育電視部出身的總監（電視）陳俊樂署理。

為編委會成員 4月起休假

港台表示，正在休假的助理廣播處長區麗雅，因有其他個人計劃，已向廣播處長李百全提出請辭，將於8月18日離任。港台稱區麗雅於港台任職超過30年，感謝她多年來的服務及貢獻。

由於區麗雅早於今年4月起休假，現時署任其一職的為陳俊樂。港台稱，會按既定機制檢視及處理有關人手及資源分配，確保港台繼續按《香港電台約章》下的公共目的和使命，為公眾提供優質的節目及資訊。

區麗雅為港台九人編輯委員會其中一員，可掌管節目生死大權。她在港台任職超過30年，由前線製作人出身。有傳媒曾報道，區麗雅早於2001年主持電台時事節目時，指稱西藏為「國家」，及後被左報猛烈抨擊言論危害國家主權，當時港台力護區麗雅。

早前港台高層下令，因要需檢視機制，製作團隊須暫停將所有作品送去參賽，已遞交的作品亦需要抽起，區麗雅正正是揀選參賽節目的人。

自李百全上任後，港台不斷出現人事變動，至今已有多名高層請辭。除區麗雅外，另一掌管電台部助理廣播處長（電台及節目策劃）周國豐亦以照顧家人為由，早於4月請辭，7月9日將會離任。李百全今年3月履新之日，電視部公共事務組總監王祿霞同日辭職、《頭條新聞》監製廖慧玲、《香港故事》監製方曉山亦於李百全上任後請辭。