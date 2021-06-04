【本報訊】犯案時剛滿16歲的少年去年5月24日反惡法大遊行當日，在添馬公園與人坐下聊天，遇上警方截查，被搜出後褲袋有一盒迷你版螺絲批套裝。他早前承認一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，還柙至昨天判刑。主任裁判官羅德泉接納報告建議，判他接受兩年感化。

辯方：同類案情中最輕

辯方指出，感化報告中顯示被告有真誠悔意，指被告當時受社會氣氛影響，並未有考慮犯案後果，案件無論對被告或其家人都帶來深刻教訓；又指被告在還柙期間已嘗監禁滋味。

感化官建議判被告接受15個月感化，同時以問責性的輔導給指引；青少年罪犯評估則建議兩年感化令。

辯方指本案案情為同類案件中最輕微，被告並非身處示威暴力現場，當時添馬公園亦無迹象會發生暴力事件，少年亦無可疑行為。被告在警誡下稱工具用於射箭用途，他的背包被搜出厚身手套、護目鏡及鴨舌防撞帽等。

主任裁判官羅德泉判刑指，涉案的螺絲批套裝相比之下破壞性較低，被告亦未曾使用及出示，最終判兩年感化令，同時附帶四項條件，包括更改讀書及居住地點須獲感化官批准，參加社區支援服務計劃以助更生，接受心理精神小組輔導及守宵禁等。同案不認罪的18歲少年黃敬如，則於本月16日裁決。

案件編號：ESCC2393/202