【襲警案】【本報訊】在香港大學修讀精算系的內地官二代聲稱捲入假公安騙財案，約見事主時遭埋伏探員拘捕，其間反抗並襲擊三名探員，被控三項襲警罪，案件昨日續審。曾在庭上自嘲是「高分低能」的他昨表示，不知道內地官方網站域名為「.cn」，故從沒懷疑網域為「.com」的內地檢察院網址是偽造，他亦「不刷微博」。

不知內地網站域名為「.cn」

被告杜立衡（20歲）早前稱，騙徒傳來中國檢察院的內部網站，要求他登錄，惟控方指該網站域名為「.com」。他昨解釋，不知內地官方網站域名為「.cn」，亦不清楚甚麼時候要用「.cn」或「.com」。辯方追問他知不知內地大型網站，如淘寶、微博或抖音的域名，他表示只知淘寶是「.com」，但他「不刷微博」，抖音則是「用app刷」，故不清楚。

另外，辯方又問被告接受控方盤問期間，當主控提及「委任證」時，為何未及傳譯員繙譯便急於回應。被告表示：「因為很急，我聽到委任證，肯定不是好事。」來港前不諳廣東話的他又自言，還押72天後他的廣東話大為進步，因為周圍的人都說廣東話，「若獄警的話聽不懂就要被打」，因而「聽懂了很多」。

杜被控去年9月3日在彩盈邨盈康樓三樓後樓梯意圖抗拒拘捕而襲擊三名警員。他原另被控假冒中國公安騙財，惟因證據不足而獲撤控。案件押後至6月17日結案陳詞。

案件編號：KTCC1556/20