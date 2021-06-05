港台《議事論事》於片尾加入六四長跑片段，原有製作團隊將接受調查，節目除了改由外聘團隊製作，亦由本身零電視製作經驗的港台前中文台長何重恩接手。不過，何重恩的勢力將進一步伸延。港台昨（4日）向員工發通告，指何於本月已上任顧問（節目），據知管理及監督電視電台節目製作，預料包括負責製作時事節目的公共事務組。有港台中人指，自廣播處長李百全上任後，何一直積極「獻媚」，製作多個「政治正確」節目，加上此職位「前所未見」，「佢係做啲咩，權限去到邊，呢啲都係冇人知」。有港台人亦質疑，何毫無電視經驗，不理解為何能擔任監督電視部的職位。

港台昨發內部通告指，何重恩由本月2日已上任節目顧問，並在備註一欄寫上「assuming a new post」（取得一個新職位）。通告上並未有指明何的任期。

港台前中文台長何重恩原於今年4月退休，不久便重回港台擔大旗，上任總節目主任（特別職務），並製作多個有關中國國情和選舉制度的節目，包括外購央視的《世紀長征》、電台節目《灣區生活一小時》，以及近期新節目《談規劃論選舉》，由港台顧問委員會主席林大輝擔任主持。而由何重恩接手的《議事論事》，亦改由外聘團隊製作，並換走原本主持的曾鈺成和余若薇。

職位前所未見如「僭建」

翻查港台的公開招聘廣告，港台於今年2月、即何重恩退休前，刊登「總節目主任（特別職務）」招聘廣告，當中指明候選人應為退休的官職級人員，具備在大型廣播和多媒體節目製作的指導、規劃或執行經驗更佳。該職位月薪為117,580元，合約為期8個月，其後何重恩於退休後，上任港台總節目主任（特別職務）。

今年4月中旬、即何重恩退休之月，港台再刊登「電視顧問」招聘廣告，招聘條件與「總節目主任（特別職務）」相若，同樣為「退休後服務合約」。職責為負責制訂節目策略，監督電視節目的採購和電視節目製作，包括港台電視部3個部組，即資訊娛樂節目、教育節目和公共時事節目，並監督「電視廣播」（Radio on TV）節目。該職位月薪為135,470元，合約期為9個月。不過，現時何重恩的職銜卻變成「顧問（節目）」。

有港台中人透露，自李百全上任後，何重恩一直多番「獻媚」，「好進取咁就電視部啲節目發表意見，又做啲『政治正確』嘅節目」。不過，港台人斥，此職位有如「僭建」，是「前所未見」的職位，亦不清楚其職權範圍，「佢究竟做啲咩？係咪喺李百全嘅一人之下？權限去到邊？係咪直頭可以去到審查啲稿同節目？呢啲全部係無人知」。

陳俊樂掌電視部 港台中人質疑「到底邊個大啲」

現時掌管電視部的為署任助理廣播處長（電視及機構業務）陳俊樂，代替日前已請辭的區麗雅。港台中人質疑，何重恩與陳俊樂兩人「到底邊個大啲」，職能或有所重叠。港台人亦指，不理解聘請一個毫無電視經驗者監督電視部的原因，而月薪或比何重恩擔任總節目主任時更高。

自李百任上任後，港台多名高層請辭，包括公共事務組總監王祿霞，據知她現已離職，而總監一職仍未有人接任。問到為何何重恩不擔任該組總監一職，港台中人指，自港台引入新編輯委員會機制後，該職位需向製作團隊和員工解釋編輯決定，「因為要日日面對啲同事，同佢哋糾纏」，暫不清楚何重恩是否需要做相關工作。

港台回覆查詢時指，港台根據《公務員事務規例》及考慮運作和管理需要，安排合適人員擔任不同崗位，港台不會評論個別個案，未有回應何重恩的職權範圍、需向哪一位管理層匯報等查詢。

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