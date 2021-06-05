六四32年，港府封殺維園六四集會及悼念活動，連六四橫額也容不下。身兼支聯會常委的荃灣區議員趙恩來向《蘋果》透露，3幅原本懸掛在荃景圍、寫上「毋忘六四」的橫額，首次被地政總署指違反指引，要求移除。趙批評，港府欲全面打壓一切有關六四的資訊：「想『六四』二字永遠消失喺香港。」

趙接地政總署通知書 未有提及橫額如何違例

根據地政總署向趙恩來發出的通知書，該3幅橫額被指不符合《路旁展示非商業宣傳品管理計劃實施指引》中，有關「區議會議員為促進公眾關注或參與地方行政和社區建設事務而與選民溝通的展示品」的條文，但未有提及「毋忘六四」4字如何違例。

趙恩來指出，去年他懸掛六四橫額時亦沒有收到相關信件，過往31年來從未聽聞過懸掛六四橫額是違規，故他質疑港府有意封鎖有關「六四」的資料。

他指，昨早（4日）才懸掛該3幅橫額，同日下午已有食環署職員極速拆走，反觀地政總署對區內有關非法開墾土地等問題，卻大嘆慢板，例如他早前向地政總署投訴，區內聖堂外被人非法懸掛有關「邪教」的橫額，但橫額至做今原封不動，故他質疑總署選擇性執法。趙促請地政總署盡快解釋「毋忘六四」違規的原因橫額，他亦正與律師研究下一步行動。

葉錦龍：地政署縱容違例

此外，中西區區議員葉錦龍亦在社交網站發文指，區內屢有愛國團體非法懸掛橫額及直幡，「有些橫額掛在交通燈五米內範圍或欄杆上位置，且在橫額上未有指明團體名稱及approval period（核准展示期）」，影響道路安全，惟總署未有處理相關投訴，更以「隻眼開隻眼閉」的態度處理，「根本就係縱容違例」。反觀他在本月2日懸掛了一幅印有「政府縱容保皇派 違法橫額通街掛」橫額，卻在一日後收到總署指違規：「經常選擇性執法、妨礙區議員進行地區工作。」

翻查資料，地政總署近年屢次被批評要求民主派區議員拆除有關「12港人」、「反國安法」、「831」等橫額，卻縱容愛國團體非法懸掛有關支持政府如慶祝「7.1回歸」的橫額。

《蘋果》已向地政總署查詢，正待回覆。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）