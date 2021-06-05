《港區國安法》規定學校應開展國家安全教育，教育局局長楊潤雄今日（5日）於電台節目中提到，特區政府要做好愛國教育，當局已於不同科目中加入了與國家相關的知識，會注重學生的親身體會及交流，並非單向灌輸的洗腦式教育。他亦指，不排除將國民教育獨立成科。

由小學常識科開始灌輸愛國價值觀

楊潤雄在港台節目中提到，特區政府固然要做好愛國教育，但他認為愛國是「成個社會嘅事」。除教育局外，整個特區政府也會在多方面推行愛國教育。

他強調國民身份認同是「價值觀教育」不可或缺的，會以「多重進路、互相配合」的方式，於小學常識、初中中國歷史及高中的公社科，提及國家的發展並增加學生對國情的了解，過程中注重學生的親身體會及交流，而不是單向灌輸的「洗腦式」教育。

他指，今屆政府暫時決定用多元化的方式進行國民教育，日後則視乎發展再決定，不排除將國民教育將會獨立成科。

楊認為，教師在培養國情教育上有重要角色，會鼓勵老師與內地學校交流。他亦期望老師對國家有一定認識，當局亦會安排新入職的老師到內地交流幾天。

2.8報道：楊潤雄：通識推國教好過獨立成科

批教協近年言論欠公道

在新選舉制度下，立法會議席由70席加至90席，楊潤雄相信民主派的教協仍有機會出選，甚至勝出教育界的議席，又相信即使並非教育界代表，其他議員亦會關心教育界的發展。

楊潤雄直指，教協近年的言論不太公道，希望所有討論都能夠實事求是，為學生的將來着想，而非為了個人或部份團體的利益。

出席同一節目的民政事務局局長徐英偉被問到新選舉制度下直選議席減少，對政府的民生工作會否有影響？他認為影響不大，循選委會議席當選的議員一樣關注地區事務，相信未來的日子有更多聲音進入議會是好事。他又指，政府會提升透明度，問責官員多落區與市民見面互動。

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