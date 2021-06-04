【本報訊】明愛馬鞍山中學前年11月有學生收藏兩包TATP爆炸品，校方報警，兩名男生被控管有爆炸品罪，案件昨日續審。身為師弟的次被告接受盤問下，認同首被告在案中害得他「好慘」，首被告提及約他放學到單車徑做實驗的證供並非事實。案中所有證人已作供完畢，控辯各方下周一結案陳詞，案件本月29日裁決。

稱首被告證供不實

兩名被告依次序為當時18歲中六學生黎文光及16歲趙姓中四學生。二人同被控一項管有爆炸品罪，指他們管有八分一粒豌豆大小的TATP高性能炸藥；黎另涉管有四粒豌豆大小的TATP及一枚空包彈，被控一項管有爆炸品及一項無牌管有彈藥罪。案件由法官郭啟安審理。

次被告趙姓男生日前供稱，首被告黎文光前年11月27日案發日將包裹白色粉末的錫紙包塞入他手中前，曾指粉末經燃燒會爆，但殺傷力不大，着他帶回家玩，惟趙沒有興趣，不想要，想還給黎又不果。

控方外聘大狀陳文慧昨盤問時問趙是否認為「俾首被告害得好慘」，趙認同。他亦同意，黎稱當日相約他放學後到單車徑，利用帶回校的白色粉末做實驗的證供，並非事實。

趙曾表示以為黎給他的白色粉末是梳打粉，主控直指這全是大話，認為趙根本深知那是「會爆」的東西，否則趙不會不想要，交還黎不果後卻不立即扔掉，被老師查問時亦沒講出原委。趙堅稱不知粉末是甚麼。

案件編號：DCCC343/20