本港出現首宗本地源頭不明的變種病毒個案，17歲少女患者的母親亦初步確診。少女在潛伏期除上學外，亦曾到屯門震寰路德榮工業大廈15樓306室補習，惟其補習社被揭發無牌經營，對補習社緊密接觸者追蹤或會造成困難。另外，初步確診的母親行蹤非常豐富，近月曾到訪多達17處，包括大埔醫院及護老院等，亦曾到訪金鐘、紅磡、長沙灣等地區。

「補習社」內設隔板 每次4、5位名師生上堂

染變種病毒的少女曾於5月16、23及30日到屯門德榮工業大廈15樓306室補習，但上址被揭發為無牌經營，該單位水牌標示為「佳達貿易公司」，而非補習社。補習社今日未有開門，而大廈則貼有通告，指接獲衞生署通知，有確診者曾到大廈逗留，已安排消毒。

被問到補習社是否「劏舖」以及學生之間有沒有隔板。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，個案追蹤辦公室的人員已到相關地方視察，知道該處有隔板，每次有4至5位學生及老師上堂。至於是否有沒有相關牌照就由相關的部門跟進。

社內6人需送往檢疫中心 教育局稱將跟進

對於少女曾到訪的補習社屬無牌，如何追查其緊密接觸者，張竹君僅表示患者曾到訪的日子，部份人士是重複到訪，亦已經知道是哪幾位，當中有6人需送往檢疫中心。

教育局表示，根據該局記錄，位於屯門震寰路3號德榮工業大廈15樓306室的處所並非根據《教育條例》（第279章）註冊或臨時註冊的學校。就有人涉嫌營辦未經註冊學校，該局會按既定程序，跟進調查有關個案。

母曾到訪大埔最少5處 包括護老院醫院熟食中心

另外，少女與初步確診的母親曾一同於5月29日到灣仔會展1C展覽廳的香港國際教育展、會展商場地下珠寶店Deutsche Schenker-Gruppe HK、旺角通菜街187號地下Little Boss寵物店購物，以及到通菜街敏華冰室用膳。

至於母親的行蹤亦相當豐富，月內曾到訪最少17處，除與女兒到過上述4個地方外，最常出沒於大埔，曾與其母（即少女的婆婆）到順福護老院、到大埔醫院探望家人、到大埔熟食中心及大埔超圾城牛陣用膳，以及到大埔政府合署社會保障辦事處，另外她亦曾到金鐘、天水圍、紅磡等地。

初步確診母近月行蹤 月內曾到訪最少17處

5月10、15、22日：與母親（17歲少女的婆婆）到大埔熟食中心2樓用膳

5月24日：元朗容鳳書中醫診所求醫

5月26日：紅磡置富都會美食廣場用膳、金鐘練松柏律師行辦手續、與母親到大埔熟食中心2樓用膳

5月28日：到大埔順福護老院視察院舍，到大埔超級城牛陣用膳，到訪大埔政府合署社會保障辦事處、天水圍天盛街市買餸

5月29日：與女兒到灣仔會展的香港國際教育展、會展廣場Deutsche Schenker-Gruppe HK珠寶店、旺角通菜街敏華冰廳、Little Boss寵物店

5月30日：天水圍嘉湖山莊樂湖居百佳超市購物

6月1日：天水圍公共圖書館、天盛街市買餸

6月2日：天水圍天盛街市買餸、大埔醫院探望家人

6月3日：天水圍天盛街市買餸、長沙灣麗閣邨學友社辦事處短暫逗留，曾到訪長沙灣天主教聖辣法厄爾墳場

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