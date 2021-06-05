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六四32︱李卓人禁食36小時 獄中唱《自由花》一人悼念 劃6+4火柴代替燭光

1小時前
李卓人以劃火柴代替燭光，燃燒了6枝長、4枝短火柴，獨個兒唱起了《自由花》，其間聽到附近囚室有人以歌聲和應。設計圖片

六四事件32周年，一直爭取平反六四的支聯會面對史無前例的政治打壓維園燭光晚會被禁，支聯會領導層中，除了秘書蔡耀昌，六四當天，沒有一人可以自由之身悼念

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支聯會主席主席李卓人因前年參與8.18及8.31兩場未經批准集結，早前被判入獄14個月。他周六（5日）從獄中傳訊指，今年六四，讓他真正嘗到獄中難受的滋味，因不能跟市民一起在牆外悼念而感孤單，故於3日晚上8時開始禁食36小時，又燃起了6支長、4支短火柴，代替燭光，獨自在囚室唱《自由花》，悼念亡者。

囚室唱《自由花》 附近囚友和應

李卓人的親友在其facebook專頁發文，講述了他在牆內悼念六四的情況和感受。帖文指，李卓人入獄以來，一直無怨無悔，但因未能與市民一起在牆外悼念而感到孤單，嘗到獄中難受的滋味。

他以禁食形式在獄中獨自悼念六四，在3日晚上8時起，拒絕進食持續36小時，其間5度被懲教署安排見醫生，監察其血壓和血糖指數。

至6月4日晚上8時，李卓人以劃火柴代替燭光，燃燒了6支長、4支短火柴，獨個兒唱起了《自由花》，其間聽到附近囚室有人以歌聲和應。

燭光不滅 感謝每位不屈港人

帖文又引述李卓人指，六四當天從新聞得知支聯會副主席鄒幸彤被捕的消息，以及維園足球場和草地全部被圍封，又有大量警員四處攔截搜查，他批評政權企圖全面禁絕悼念活動，心中憤怒難平，反問「一個連六四悼念也容不下的香港，還談何一國兩制？」

但當他從探訪者口中得知，當晚仍然有大批市民不畏險阻，繼續堅持以手中燈光、燭光悼念六四，為「人心不死」感到鼓舞，希望感謝每一位不屈的港人。

不少網民留言安慰李卓人，表示港人在同一晚、同一天空下，唱着同一首歌，其實並不孤單，不論過去在維園，或是今年各自點起燭光，擁同一信念的人都依然在一起。

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六四32李卓人
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