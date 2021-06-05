六四事件32周年，一直爭取平反六四的支聯會面對史無前例的政治打壓，維園燭光晚會被禁，支聯會領導層中，除了秘書蔡耀昌，六四當天，沒有一人可以自由之身悼念。

支聯會主席主席李卓人因前年參與8.18及8.31兩場未經批准集結，早前被判入獄14個月。他周六（5日）從獄中傳訊指，今年六四，讓他真正嘗到獄中難受的滋味，因不能跟市民一起在牆外悼念而感孤單，故於3日晚上8時開始禁食36小時，又燃起了6支長、4支短火柴，代替燭光，獨自在囚室唱《自由花》，悼念亡者。

囚室唱《自由花》 附近囚友和應

李卓人的親友在其facebook專頁發文，講述了他在牆內悼念六四的情況和感受。帖文指，李卓人入獄以來，一直無怨無悔，但因未能與市民一起在牆外悼念而感到孤單，嘗到獄中難受的滋味。

他以禁食形式在獄中獨自悼念六四，在3日晚上8時起，拒絕進食持續36小時，其間5度被懲教署安排見醫生，監察其血壓和血糖指數。

至6月4日晚上8時，李卓人以劃火柴代替燭光，燃燒了6支長、4支短火柴，獨個兒唱起了《自由花》，其間聽到附近囚室有人以歌聲和應。

燭光不滅 感謝每位不屈港人

帖文又引述李卓人指，六四當天從新聞得知支聯會副主席鄒幸彤被捕的消息，以及維園足球場和草地全部被圍封，又有大量警員四處攔截搜查，他批評政權企圖全面禁絕悼念活動，心中憤怒難平，反問「一個連六四悼念也容不下的香港，還談何一國兩制？」

但當他從探訪者口中得知，當晚仍然有大批市民不畏險阻，繼續堅持以手中燈光、燭光悼念六四，為「人心不死」感到鼓舞，希望感謝每一位不屈的港人。

不少網民留言安慰李卓人，表示港人在同一晚、同一天空下，唱着同一首歌，其實並不孤單，不論過去在維園，或是今年各自點起燭光，擁同一信念的人都依然在一起。

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