疫苗接種計劃推行踏入第100日。公務員事務局長聶德權今早出席電台節目時，指計劃整體進度大致暢順，疫苗供應充裕，為疫情防護提供有利條件，唯獨市民反應未如理想。他亦表示當局正與學校商討接種年齡下限降至12至15歲後，安排外展到校為學童接種，希望提供多個途徑以方便學生、家長及學校。

聶指市民對對疫苗接種存在錯誤觀念

香港疫苗接種比率較其他國家低，聶認為原因在於市民對疫苗接種存在錯誤觀念，導致有年長及有長期病患之市民卻步。對於過往之死亡個案，聶指與接種疫苗並無直接關係。他指近日政府已推行「快打疫苗」運動作誘因，而歸根究底，接種疫苗是作為抗疫的唯一方法。

安排新一批BioNTech復必泰押後到港

疫苗接種比率於過去7日有上升趨勢，如昨日有2.89萬人接種第一劑疫苗。聶表明目前已與藥廠商討調整疫苗供港計劃，當局向BioNTech復必泰疫苗廠商所訂購的750萬劑疫苗，原本分6個月抵港，現時需要先暫停一批抵港。他再次強調市民應盡早接種第一劑疫苗，以建立保護屏障。

研安排外展到校為學童打針

聶提到現正與食衞局及教育局商討接種年齡下限放寬至12至15歲後，提供學童接種疫苗安排。於未來一星期，當局將與學校商討，下星期公佈有關安排。他希望提供多個途徑方便學生、家長及學校，學生可於社區疫苗接種中心接種疫苗，如學校當有一定數量學生擬接種疫苗，就可由外展做接種，或將學生分批由學校帶領到接種中心接種疫苗。

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