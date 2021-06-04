面對警方全力封禁，雖然市民無法到維園悼念六四，但仍有不少市民以自己方式，在不同地方悼念，可是看到港府及警方對六四集會強硬行動，加上近期屢傳支聯會有可能被取締，以及不斷有民主派團體退出，不少民主派對支聯會前景殊不樂觀。有屬支聯會成員的民主派人士相信，在區議員宣誓前，或會再有區議員議辦退出，但只要市民仍支持悼念六四、再加上支聯會內一班老泛民及年輕常委撐住，支聯會不會輕易解散，「被政府取締係一件事，如果解散點對得住華叔（司徒華）」。

或再有成員團體退出

該名民主派人士說，建制派放風指支聯會結束一黨專政綱領或違國安法，必須取締，成員也不能參選，雖然這不是官方正式說法，但也對一些民主派人士造成壓力，「特別係𠵱家政治氣氛下，大家都理解」，特別是一些區議員議辦，「因為都擔心會成為DQ區議會議席嘅藉口」，所以他相信區議員宣誓前，或會再有支聯會成員團體退出，不想因此而失去區議會議席，甚至面對更多政治風險。

不過，該民主派人士直言，看到市民對悼念六四仍堅持，而支聯會領導層內有一班老泛民、以及如鄒幸彤等年輕常委堅持頂住，他們不會接受解散支聯會，「就算再有團體退出，佢哋都唔會接受解散」，即使政府取締支聯會，他們相信市民仍會繼續悼念六四，「我記得華叔講過，就算冇咗支聯會、冇咗六四悼念集會，只要六四未平反，市民一樣會自己悼念」。

季陶