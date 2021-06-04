德國多個城市在六四晚上舉行燭光集會，主辦機構認為香港已經失去舉辦集會的自由，期望在德國的燭光集會可以延續香港人的精神。當中柏林集會於布蘭登堡門前舉行，有約200人參加，參與者除了留德的香港人外，還有不少關注香港事務的外國人。

匡翹 柏林報道

活動由香港人在德國協會籌辦，六個德國城市的集會同時於晚上8:45開始默哀，大家亦點起燭光，或應主辦方的呼籲獻上白花，以悼念六四的死難者。大會的主持一直用英語、德語發表演說，讓集會現場附近的德國民眾更了解32年前在北京天安門廣場的慘劇。現場亦有來自西藏、泰國等國家的人士聲援。

香港人在德國協會的代表稱，今次集會可算是「一呼百應」，在德國不同城市的港人也有主動提供協助，才能成功在六個城市同時舉辦集會，即使在港的香港人無法參與集會，也希望他們知道海外港人仍會繼續為公義發聲。

多德國人參與

在柏林的集會，有不少參與的德國人曾到訪甚至居於香港，有曾居港多年的德國人甚至帶來去年支聯會派發的蠟燭容器，他稱去年拿到這些紙片後，不久就回到德國，今年他特地打印多份在現場派發，希望把香港的精神帶到柏林。

而來自香港的阿豐認為，過往在香港維園的集會只要工作時間容許，他也會出席，今天自己身處德國，想到在香港的家人連參與集會的機會也沒有，就覺得更加應該走出來參與。

來自慕尼黑的Leon特地乘火車到柏林參與集會，他指自己在香港旅遊期間曾經歷雨傘運動，深受香港民眾的抗爭精神感動。當反送中運動開始，他在德國也積極參與支持香港的集會，今天他來到柏林，早上更自發於柏林中國大使館外抗議。他認為身為德國人，歷史上經歷過極權統治，現在也有責任為其他國家發生的不公義事件發聲。

剛好造訪柏林的鄺頌晴亦有參與集會，她認為雖然過去支聯會在維園舉辦的活動，被不少本土派認為是行禮如儀，但如今連這種活動也不能再舉辦，反映了香港的情況惡化到甚麼程度。

受限於柏林的防疫措施，柏林的集會必須於限定時間內結束，但六月港人在德的抗爭集會仍未完結。於6月12日「612」事件兩周年，柏林、法蘭克福及科隆將舉辦集會，除了聲援香港人外，亦讓德國的民眾有更多機會了解香港的抗爭現況。

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