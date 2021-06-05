強制公職人員宣誓或聲明擁護《基本法》及效忠特區，延伸至非公務員合約的兼職員工。有康文署兼職導師近日陸續收到署方來信，要求本月底前簽署有關聲明，否則會終止聘用。有導師表明拒絕簽署，「肯定會教練大逃亡」，因擔心日後誤墮「國安」法網，寧願放棄每月數千元收入，「無理由搵條命去博」。

署方要求6.24前簽妥聲明 否則終止聘用

「我打兼職工啫，仲要宣誓？如果我係做政府長工，先會考慮吓。」X先生（化名）是康文署兼職導師，主要教授太極劍及武術等，屬非公務員合約。

近日他收到署方來信，指其僱傭合約於去年7月1日或之後生效，按公務員事務局早前發出的通告，非公務員條款聘用的僱員需聲明擁護《基本法》、效忠特區、盡忠職守及對特區政府負責，

署方要求X先生於本月24日或之前交回已簽妥的聲明，若限期前未有收到而沒有合理解釋，署方會根據其個案的實際情況展開行動，按照僱傭合約相關條款終止聘用。

已按署方要求打疫苗 憂宣誓後遭秋後算賬

X先生指，早前康文署已要求兼職導師接種疫苗，否則要每隔兩周做檢測，如今又強制簽署聲明，更牽涉到《國安法》。他指，以往教班時都會跟學生討論香港局勢，亦曾在社交媒體上向某些時事或商店「讚好」，由於僱傭合約於去年7月1日後簽訂，恐被秋後算賬，也擔心日後誤墮法網，「好似噚晚六四，我講句『真係陰公』，咁有個（學生）篤灰，我咪企喺度？」

「我無理由咁樣冒險，套個圈喺個鼻度。」X先生表明，絕對不會簽署聲明，據他了解，不少兼職導師亦拒簽，「肯定會教練大逃亡，好似啲老師咁」，包括部份「藍絲」導師，也寧願放棄每月數千元的兼職收入，「無理由搵條命去博」。

人口普查員受訓時亦需簽效忠聲明

公務員事務局上月21日向各政策局及部門發出通告，要求在去年7月1日或之後按非公務員聘用條款聘用的政府僱員，須簽署聲明擁護《基本法》及效忠特區等。近日陸續有政府合約及兼職僱員收到來信，除了康文署兼職導師外，有即將接受訓練的準人口普查員，早前亦接獲統計處通知，需簽署有關聲明。

局方早前指，非公務員政府僱員不論是全職或兼職人員，也不論合約長短，均須遵守有關要求，在部門發出有關信函的三星期內簽妥及交回聲明，準非公務員受聘人須在接受聘任時簽署聲明。

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