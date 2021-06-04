【本報訊】為配合洪水橋新市鎮發展，政府決定耗資41億元在西鐵綫加建洪水橋站，但新車站要到2030年才能落成，比原定時間表足足遲了六年，令新市鎮首批居民淪為「開荒牛」。運房局長陳帆（圖）卻表示，新市鎮最初人口只有4,000多人，「用41億招呼4,000個市民」並不划算。議員不滿當局違背新市鎮發展「基建先行」的承諾。

遲6年動工 議員斥違「基建先行」

立法會鐵路事宜小組委員會昨討論西鐵綫加建洪水橋站的工程，多名議員都指出，車站本來預計今年動工，2024年落成，但現時改為2024年才動工、2030年落成，三年變六年，令人質疑是「加咗水份」，避免沙中綫超支延誤醜聞再出現。

政府指出，港鐵會以擁用權模式發展車站，工程費用將由港鐵承擔，但如果日後收支不平衡，政府會批出預留土地的物業發展權，補貼建造費用。

路政署長陳派明解釋，工程時間表是配合洪水橋／廈村新發展區，預計首批居民2024年才遷入，人口只有4,000多人，到2030年才有大批居民遷入。

田北辰議員指出，政府原先的文件講明是「基建先行」，新車站會服務2024年的首批居民，「基建先行就唔睇人數㗎嘛，我從來都唔明政府『基建先行』係要10萬個人入咗去先有，一個人入去冇。」

運房局長陳帆表示，基建先行只是精神，最好是人車同時間到，「用41億招呼4,000個市民呢，我哋用其他交通工具都係有效率嘅。」

會議亦討論了屯馬綫本月27日通車，港鐵行政總裁金澤培會上宣佈，為慶祝屯馬綫通車，港鐵將額外送出10萬張免費單程車票，詳情稍後公佈。對於車費表出現「短貴長平」問題，涉及歷史因素，會透過日後票價調整，理順票價差距。港鐵代表又稱，東鐵新訊號系統2月初啟用至今，有27宗服務延遲八分鐘或以上，但近兩個月情況有改善。