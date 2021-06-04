【本報訊】政權千方百計試圖攔阻市民自由地舉起悼念六四的燭光；而在高牆內失去自由的部份民主派人士，昨日希望以行動突破高牆，同樣各自以不同形式繼續悼念，包括禁食及靜默祈禱，明言縱手無燭光，仍希望高牆內外燭光不滅。

今年六四前夕，支聯會主席李卓人及副主席何俊仁分別因多條非法集結被判囚，雖然兩人被困高牆內，但兩人早前均表明，昨晚會在監房悼念六四。李卓人表明會在獄中點起香煙代替燭光悼念，並以支聯會主席身份朗讀宣言及唱《自由花》；何俊仁說雖然獄中甚麼也沒有，但他心中仍有一支燭光，會與港人在牆內牆外齊悼六四。

林卓廷：靜默祈禱向英靈致敬

與何俊仁同屬民主黨的林卓廷，雖因初選案還柙獄中，但他透過其fb專頁小編昨日就發文，指八九年夏天的事，在三十二年間以很多不同的形式重現，又指六四代表的是極權輾壓、真相未明，而從2019年起，大家已經歷過一遍又一遍，同時透露，林卓廷即使身在牢獄，都希望可以趁六四，跟每一個為民主逝去的靈魂實在地連結，故他會在昨晚8時09分靜默祈禱，同時引述林卓廷呼籲，大家無論身在何地，都可以跟他一同向各位民主英靈致敬。

多名黨內核心成員正身陷囹圄的社民連昨在fb專頁發文，透露副主席長毛梁國雄及身兼民陣召集人的行政委員陳皓桓，會於昨日在石壁監獄禁食一天，以悼念32年前6月4日為追求中國民主而犧牲的死難者，並向在中共阻撓鎮壓下，多年來仍然拒絕遺忘，堅持真相的天安門母親致以最深的敬意。

帖文又引述長毛2000年5月31日寫下的新詩，當時他因藐視立法會罪成被判囚，故要在獄中悼念六四，寫下「縱令我手無燭光，難禁眾心悼國哀」，並稱在21年後，「不單獄中無燭光，中共更要令今年維園燭光熄滅，用國安惡法恫嚇港人」，兩人在獄中微小的悼念行動，是希望與牆外無數港人一起，向黑暗的極權點亮萬千燭光。

社民連副主席、因47人初選案被未審先囚還柙中的岑子杰，亦在個人fb專頁明言會悼念六四，「這個六四，我也會在8點燃起一根煙」，同時勉勵港人指：「我們不是在一個領袖、一個團體、一個儀式中看見民主自由的希望，我們每一個人才是民主自由的希望。」

另外，去年因被裁定於7.27元朗衝突中阻差辦公罪成，被判即時入獄一年的註冊社工劉家棟，雖然身在獄中，昨日亦透過fb發文，將借火柴悼念六四事件32周年。他形容，今年空蕩蕩的維園與過往浩瀚的燭海形成強烈對比，「更是向世界印證獨裁畏懼人言的弱點」，無奈自己身陷囹圄，故民間任何形式悼念都難有參與空間，但他仍會在壁屋監獄內，燃起32根火柴，以祭眾英烈，獻上哀念。文中又稱：「獨裁要將歷史塗白，人民就要把血的記憶刻寫人心，念念不忘。」