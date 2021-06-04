偶然你也會想享受獨自一人的時光嗎？早前筆者和一班特殊教育需要兒童的家長進行減壓工作坊，透過藝術連結並表達自己內心的需要。其中一位家長輕吐一句：「其實我只是想，有一些獨處的時間，沒有人打擾」。此話一出，其他家長深表認同：「對呀，我也很想有屬於自己的時間！」細問「獨處」給他們甚麼感覺，他們都認為是「舒服」、「平靜」、「做返自己」、「自由」、「充電」等等。

我們真的需要常常聆聽內心的需要，那個心深處的聲音，告訴我們最需要的是甚麼，而剛好這份真實坦率的聲音總是提醒著我們好好調整及療癒身心。明明很多人都害怕孤獨寂寞，「獨處」真的對身心有益嗎? 於九十年代哲學家Koch指出兩者之別，寂寞是一種不愉快的情緒，渴望與人互動而不得；而獨處則是一種自我選擇，是一種積極的自由。

獨處兼容不同情緒，可以快樂，可以不快樂，當下情緒的流動也是自由的。現代人提出Me Time (專屬的私人時間) 的概念當然也是感受到這種積極的自由的好處。Me Time可以遠離束縛，降低與別人互動時保持警覺、敏銳度及自律等自我要求，因此亦能減少壓力；身處Me Time當中我們將關注的焦點由外在轉為內在，有助我們釐清想法，亦更容易連結及釋放情緒，尤如一個重整自我的時間。

多久的獨處時間才夠呢？短短十至十五分鐘也能讓我們感受到重整自己的好處，重點並不是時間的長短，而是我們藉由每天留一點空間給自己，培養好自我關顧的心。

表達藝術「自」療站

珍貴的Me Time，可以做你喜歡的事情，甚至放空發呆也是自由的選擇，而藝術也是調整自己的好方法，你也可以試一試呀。你可以找一個寧靜的地方，這刻你深呼吸，全心全意地關注自己。由「今天我的心情是怎樣的?」開始，挑選不同的顏色以線條將心情表達出來，例如你覺得心情是混亂的，就以代表當刻混亂的線條表達；覺得心情是平靜的，就以線條描繪心中平靜的氣息，並重新感受它。

謹記的是情緒的浮現沒有對錯，喜怒哀驚人人皆有，我們如實地將它們呈現，是一種釋放，也是給自己活著的肯定。當刻的Me Time，沒有其他人會挑剔你的感受和表達方法，當你也對自己寬容，就能隨心表達自己。最後邀請你寫一些給自己的說話，可以是形容在畫中留意到的狀態，更可以是一些自我關顧及鼓勵的說話。

希望你享受這一人之境。

撰文：香港表達藝術治療服務中心註冊藝術（表達藝術）治療師李慧莊（Janet）

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）