【本報訊】早前有民主派區議員在街頭派蠟燭呼籲悼念六四，結果遭民政署發信警告，昨是六四事件32周年正日，政府對民主派區議員打壓再升級。有區議會主席指，民政總署到多個議員辦事處稱要「查區議會物資」，更在辦事處內和門外拍照後離開；有打算昨於街頭派蠟燭的區議員指，收到民政署通知會發警告信，威嚇有關行為或觸犯香港法例。有區議員直指政府怕得要死，不如「快快用莫須有罪名DQ我吧！」

關永業：不如莫須有DQ

警方早前已不斷騷擾民主區議員派蠟燭街站，六四正日加強打壓。大埔區議會主席關永業昨於社交網站指，昨午區議會秘書處突派四人來到他的辦事處，聲稱要查物資，關即時質問他們昨日是否有不可告人特別任務，又形容四人吞吞吐吐，更稱「政府怕得要死，快快用莫須有罪名DQ我吧！」

南區區議會主席兼民主黨羅健熙亦透露，民政署職員昨到多個南區議員的辦事處，說要「查區議會物資」，他們分別拍攝門外和辦事處內的宣傳資料，然後離開。本報正向民政總署查詢回應。

除直踩區議員辦事處，政府又企圖阻區議員開街站。灣仔區區議員梁柏堅昨午收到民政事務總署電郵，指他進行一些與區議會工作無關及可能觸犯法例的活動，包括發表宣傳訊息，以鼓勵及協助公眾人士參與未經批准的公眾集會，他貼出署方電郵截圖時反問，「我幾時有呼籲過人參與未經批准集會？𠵱家你毀謗我喎！」又稱「歷屆咁多年區議員送唔同嘅嘢有邊一樣嘢係同區議會職能有關係？」質疑民政署多年均沒有「執法」。

扎根油尖旺的社區前進，原計劃昨晚在旺角朗豪坊外空地擺設街站派蠟燭，堅持悼念六四，但有區議員指收到民政專員電話，指有人投訴社區前進昨晚會開設六四街站，民政總署將會向相關議員發信，提示勿做與區議員身份不相稱的工作。