【本報訊】火炭昨發生奪命工業意外，一名工人疑於工廈搭棚期間，失足由10樓墮下昏迷，送院證實不治。有工會指高空搭棚屬高危工種，工人於舊樓外牆裝設狗臂架，可能因外牆日久失修，導致狗臂架脫落發生意外，建議政府研究以工作平台取代棚架。

喪生工人姓鄧（59歲），與妻子育有一對成年子女，他是家庭經濟支柱，意外猝逝妻子頓失依靠。昨早10時許，鄧被發現倒卧火炭坳背灣街14-24號金豪工業大廈平台，警方及救護員到場後發現事主重傷昏迷，送院搶救無果，證實死亡。

警員初步調查後，相信事主於金豪工業大廈一個單位工作期間墮下，死因有待驗屍後確定。據了解，鄧是工程公司股東，事發前正於工廈10樓窗邊進行搭棚工程，懷疑意外失足墮樓死亡。

疑狗臂架鬆脫

勞工處正調查意外，已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在大廈外牆搭建、更改、拆卸及使用懸空式竹棚架，直至承建商採取措施消除有關危害，才可以復工。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文已聯絡死者家人，將與遺屬會面提供協助。蕭指出，高空搭棚（飛棚）屬高危工種，工人於舊樓外牆裝設狗臂架時，可能因外牆日久失修，導致狗臂架螺絲脫落，令奪命意外時有發生，建議政府研究以工作平台取代棚架。