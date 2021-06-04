善款不足，請善長繼續支持。

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數年前退休的森哥，在退休前曾任職記者，主力採訪華南及台灣地區的突發新聞。

大前年底森哥不幸發現罹患腸癌，前年初進行切除手術十分成功。及後病情擴散即進行化療，但化療期間身體虛弱不慎跌倒，送往醫院進行急救。送院治療後森哥精神正常，但身體虛弱。及後森哥轉房時因濃痰阻塞了呼吸，導致他腦缺氧25分鐘。搶救後森哥的神志一直無法回復清醒，亦無法自理。醫生遂建議森哥入住護理安老院，接受復康治療服務。

入住護理安老院期間，森哥的前同事一直定期探望森哥，為他打氣，深信即使森哥未能有效作出回應，但心裡仍感受到大家對他的愛護。他的家人亦努力為他打點一切，務求向他發放正能量，望助他改善神志及抗癌。現時疫情下，家屬及前同事均無法探望，惟大家繼續在遙遠祝福他有康復的一天。

發放愛心

森哥家人經濟能力有限，無法支付每月的復康治療費用，而「蘋果日報慈善基金」早前為「森哥」籌得的善款已不足，盼望善長能施予援手。

「森哥」暖流之友編號：C4638

網上捐款： http://bit.ly/applecharity

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蘋果日報慈善基金

本基金為稅務局認可慈善機構。善款的一分一毫，將全數用於慈善用途，不會收取行政費。

本基金以不同途徑接收捐款：

- 用以長期接收及支援緊急及非緊急的有需要人士；

- 以不同的撥款專戶資助社福機構；

- 每年資助本港小學、中學及大學生在學習及課外活動上的費用；

- 與外間機構合作舉辦義工活動，供受惠個案及社會大眾參與，回饋社會。

現時，「蘋果日報慈善基金」的緊急及非緊急求助個案報道，主要在《蘋果動新聞》以網上報道形式刊登，以呼籲讀者捐款。讀者可集中在「免費專區」瀏覽。刊出報道後，求助個案會正式成為「蘋果日報慈善基金」的受惠個案／服務使用者，即「暖流之友」。每個個案均使用化名作為稱呼及使用獨一的暖流之友編號，以方便讀者進行指定捐款。

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如讀者市民捐款予「森哥」，請於入數紙／支票背面寫上其C4638暖流之友編號，或把成功過賬之版面截圖，然後電郵／傳真／WhatsApp訊息／郵寄予本基金。