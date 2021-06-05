港府昨日（4日）已就電話卡實名制的法例刊憲，將於9月1日生效，並分2階段實施，下周三（9日）會到立法會進行「先訂立、後審議」的程序。商務及經濟發展局局長邱騰華今早在港台節目上強調，雖然法例將於9月1日生效，但距離實名制全面實施仍有一段時間，最終實行全港所有儲值卡均須實名登記的日子為2023年3月23日。

邱騰華表明，儲值卡並非從此消失，市民日後既可用月費計劃，亦可繼續使用儲值卡，但就要向電訊商提供包括姓名、出生日期、身份證號碼及副本在內的資料。當警方懷疑個別電話號碼持有人涉及罪案時，就可向電訊商取得相關資料，惟邱又強調，警方所取得的並非任何通訊內容。

沒正面回應諮詢期內反對意見所涉內容

政府在早前的公眾諮詢收到逾10萬份意見書，有27%反對實施實名制，被問到反對的意見主要關於甚麼，邱騰華並沒有正面回應，反指大部份人均認為實名制有需要。邱又指當局提出實名制時，最主要是為了防止罪案，以及協助執法機構偵查，直指目前很多罪案中，不法份子都會利用電話卡鑽空子，例如電話騙案或炸彈設置案件，以為不會被追查到。

邱騰華又稱，綜觀世界各地，電話卡實名制是主流，很少地方是1,200萬張卡均毋須實名登記。邱續指，當局曾就私隱問題諮詢私隱專員辦公室的意見，故在法例上有要求電訊商在儲存資料時要確保私隱，相關做法亦獲私隱專員同意。

難指明個別行業毋須實名 不認為會影響新聞自由

至於有意見指新聞界有匿名報料的需要，邱騰華則指，接獲較多行業上的需求是來自零售業，相關公司或會大量購買儲值卡予前線員工使用，當有關員工轉工時就毋須改變月費計劃；又或是創科行業，進行測試時需用上許多一次過的電話卡。邱續稱，實名制設計上沒以行業分類，故難以指明個別行業毋須實名，亦不認為會影響到新聞自由。

就非本地電話卡不受新例管控，毋須實名登記，被問到如何可以打擊電話騙案，邱騰華即「卸膊」予執法機構，稱打擊騙案主要是依靠執法機構按照法律去做，同時再「硬銷」實名制，指沒有實名登記的儲值卡很容易被用作鋌而走險。邱又指，目前市面上的儲值卡數目達1,200萬張，比起月費卡的900萬張更多，在預防罪案或協助偵查方面，實施實名制就是一個簡單的方式將這個很大的漏洞填補，惟實際上不可能以一種方法填補所有漏洞。

稱法律上沒要求收集人臉資料

就着社會有意見指實名制目的旨在監控市民，亦有侵犯人權的說法，邱騰華回應指，相關資料並非由政府掌握，只是有干犯法律的時候，執法機構才可透過申請法庭手令，到電訊商索取資料；除非是一些緊急情況，如綁架、販毒，或是危害公眾安全，則毋須法庭手令。

至於收集人臉資料作識別一說，邱騰華指，法律上沒有要求任何額外資料，相信電訊商亦不會收集相關資料，因他們需要儲存很多額外沒需要的資料；邱又呼籲市民毋須提供相片予電訊商。

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