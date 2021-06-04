【本報訊】黃大仙區議員溫子眾原定昨日傍晚派發六四歌詞及電子蠟燭，惟未開始已被警方阻撓而告吹。昨日下午5時許，溫子眾的議員助理在俗稱啟德河北橋的行人橋上設置街站，不足20分鐘，即遭約30名警員包圍，只能把剛架起的直幡收起。

命令記者暫停拍攝

溫子眾剛開完會回區，收到助理通知立即趕往，他指「警方冇交代點解，我會去信警民關係課問清楚」。警方一度包圍街站，直至他們收旗離去，本報記者亦遭數名警員包圍，攝影記者更被指令出示身份證及暫停拍攝。議助帶着物資離開後，仍有約10名警員留守橋尾，橋頭有警車，一街之隔有警車停泊，亦不時有警車來回巡邏。

溫子眾表示完全不理解，「搞到成個社區好緊張，真係需要做到咁？周圍都係警察，令街坊好緊張，其實都係經過攞張歌詞啫，咁樣好難緩和個氣氛」。

上月26日，他已開始派發六四歌詞和歷史資料單張，上月30日卻收到三個不明來電，「一個講廣東話，兩個係半鹹淡廣東話，叫我唔好再開街站，話知我住邊」。他指對方說了些泯滅人性的說話，「佢哋話六四根本冇死人，冇死人做乜悼念？係作古仔，仲話大陸𠵱家都冇人悼念喇」。

溫子眾去年亦有派發歌詞和單張，形容相當順利，「其實我只係用區議員身份去派單張，講關於民主運動嘅歷史真相、民權教育」。最終燭光悼念會沒法進行，他坦言感到無奈和失望。