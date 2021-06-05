2019年10月1日反修例遊行案件，壹傳媒創辦人黎智英、支聯會李卓人及民主黨何俊仁等10名民主派人士被控組織及參與未經批准集結等罪，何俊仁被判囚18個月。

何俊仁前議員助理、民主黨屯門區議員朱順雅周六晚（5日）在社交網站交代民主黨何俊仁入獄的情況，指何在3天前，已由荔枝角收押所調到新的院所服刑，朱今午與家人探望何俊仁，何指收到很多朋友的信件，待他日後有足夠信紙和郵票，便會回信。

朱順雅引述何指，過去2天在新院所後要接受「迎新」訓練，昨天他要到洗衣房「上班」，工作包括摺叠及燙衣服。何從單獨囚禁改調到「大棚」，同倉有20多名囚友，對他都很友善。

曾患癌兩度接受大手術 前議助感難過

何俊仁現時一早一晚要洗地半小時，除了因要用力擦地令他頗感吃力外，其他工作算可應付；又強調自己「不太辛苦」。

朱順雅指，認識了何俊仁20多年，洗地絕不是他擅長的工作，加上何已年屆70，動過2次大手術；近年又曾患癌，雖已康復，但連續擦地半小時，怎也不是輕鬆的工作，故她聽到後亦感難過，惟有提醒他緊記放慢及格外小心，避免受傷手尾長。

未有足夠信紙郵票回信

朱順雅又指，何俊仁收到很多好朋友的信件，非常感謝大家記掛他，待穩定下來之後，當有足夠信紙、郵票，會盡量回信。此外，由於判刑後，只能接受每月最少2次、最多4次探訪，「我知道他刑滿前，我亦很難再見到他。對話機臨中斷前，我只好一再叮嚀他要好好照顧自己，暫勿太記掛外邊的事。」

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