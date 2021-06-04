【本報訊】「佢（鄒幸彤）同我講必須要企出嚟，喺度守住呢個底線，雖然可能係犧牲者，佢覺得一定要做呢個犧牲者。」鄒幸彤昨被捕，揭出其男友原來是內地維權人士、劉曉波好友野渡。野渡昨向本報透露兩人在獨立中文筆會相識，相戀數年，坦言早知女友隨時被捕，但他稱「自由之花從來不會是在忍讓與怯懦中得到，而是在無數志士的鮮血中盛放」。

鄒幸彤生於自由的中產家庭，一家四口，弟弟1989年出生，名叫「學希」，意思是「學運的希望」，全家人幾乎每年都會到維園悼念六四。中學就讀傳統名校英華女校的她，曾赴英國劍橋就讀。她早前向本報稱，「嗰時英國冇人搞六四悼念活動，我就諗不如自己搞」，將六四悼念引入英國。她當時在劍橋讀地球物理博士，專研地震，時值2008年發生汶川大地震，她驚覺中國政治安全壓倒一切，做科研毫無意義，決定回港從事中國勞工的活動，2010年加入支聯會做義工，六年後擔任副主席。她同時就讀香港大學專業進修學院法律系，成為大律師，讀法律是為了深入了解中國勞工權益。

鄒幸彤擔任支聯會副主席帶點「神推鬼擁」。她曾說：「只因支聯會越來越多人被捕，真的沒人出來講話。」擔任頭面的角色，她認為有其使命：「頭面人物有公眾關注作保護傘，正正如此才應該說更多話，承擔一些不知名人物不應承擔的風險。」野渡形容女友是無比堅定而純粹的人，「佢對自由價值觀嘅堅守、對人權人道捍衞，不能容忍不義情況，呢個工作唔係為個人名利」。

「自由之花從來不會是在忍讓與怯懦中得到，而是在無數志士的鮮血中盛放。」

野渡是內地著名維權人士，是零八憲章首批簽署人之一，也是已故諾貝爾和平獎得主劉曉波及劉霞的好友。野渡稱與鄒幸彤在獨立中文筆會相識，相戀數年，坦言「我唔想佢（鄒幸彤）做犧牲者角色」。在鄒幸彤被捕前數小時，野渡昨日凌晨4時發帖：「想着你今（昨）天必然要面對的處境，便不能入眠⋯⋯」他很明白在現時香港自由將消失的情況下，「佢（鄒幸彤）只能係義無反顧地出嚟，明知呢個係一定會坐監，特別係呢幾年『縮沙嘅縮沙，走佬嘅走佬』，佢都同我講必須要有人企出嚟，喺度守住呢個底線，雖然可能係犧牲者，佢覺得一定要做呢個犧牲者」。野渡表示：「自由之花從來不會是在忍讓與怯懦中得到，而是在無數志士的鮮血中盛放。只有在最黑的夜中，光明才如此耀眼。」

野渡坦言，「被捕係我哋預料中嘅事，只不過係今（昨）日咩時候被拉」，事前兩人亦有討論過。鄒幸彤日前在網上提到，「你要我成世唔講六四，成世唔做一啲追求正義嘅事，呢個係比坐監更大的不自由」、「被捕就是現在香港的常態，你要在專政下爭取民主，要來就來吧」。去年六四當日鄒被控涉嫌煽惑他人參與未經批准集結，案件下周五提訊。

「香港仍然比大陸自由，從自由捍衞同堅守角度嚟講，對公義嘅堅持如果好似大陸咁，只停留喺個人私人小眾嘅表達，而唔係公開嘅堅守，咁樣好快就好似大陸一樣，所有自由都會消失無蹤。」野渡寄語港人必須堅持權利，合法情況下不應退讓，否則權利會被剝奪。

內地維權新聞記者及作家趙思樂是鄒幸彤好友，她稱從未參加六四悼念活動，亦不了解鄒：「為甚麼並不屬於她的事，中國民運中國民主甚麼的，她能做這麼多年？好好的劍橋不讀了，好好的大律師不去賺錢，衣着永遠是律師工服白襯衫黑皮鞋，私下就是社運相關的T-shirt。」趙昨特意點起燭光，「她要以自己的自由為賭注，點燃今晚的六四燭光，我只能讓這燭光不孤單」。