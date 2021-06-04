【六四32】

【本報訊】六四事件32周年，警方上月以疫情為由拒絕批准支聯會昨天在維園舉辦年度燭光集會，不過在全球各地的民眾都紛紛遊行示威以及點起燭光支持。有在外地的港人稱，香港無法舉辦集會，因此外地舉行表達支持更顯重要。

日本東京有支持民主人士昨天遊行至中國駐當地大使館，他們拉着寫上日文及英文標語的橫額，呼籲勿忘天安門事件；有人帶上寫給中國國家主席習近平的信件。

許智峯：代港做不能做的事

有旅居日本的華人昨日分別在東京和大阪鬧市開車巡遊，宣揚平反六四，並且聲援香港。「日本天安門事件實行委員會」亦在東京舉行六四抗議及集會，下午的集會有中國內地和香港代表出席，現場約有數十人。新宿車站晚上亦有燭光悼念集會。

旅居日本的中國民運人士相林向自由亞洲電台指，三年前開始每年都會在東京開車巡遊，並以中國遊客為主要對象。今年他在車上貼上「牢記六四血債 、推翻中共暴政」，「讓中國實現自由民主憲政」的標語。今年因應疫情，中國旅客近乎絕迹，他改以日本人作為受眾，以日文發佈消息。

澳洲阿德萊德、布里斯本、悉尼、珀斯等城市均有六四集會，墨爾本因為維多利亞省封城措施延長而取消活動。過去每年都到維園悼念六四、早前流亡澳洲的前立法會議員許智峯，昨晚在阿德萊德市的中國領事館門外與近150名港人悼念六四。其間大會播出《自由花》、《祭英烈》等民運歌曲，並高喊「平反六四」、「結束一黨專政」及「追究屠城」等口號。

許智峯會上以英文讀出六四32周年宣言，並在會眾要求下播出《願榮光歸香港》，與港人合唱並高喊「光時」口號下結束集會。許受訪時表示17歲開始已參加維園六四集會，坦言對首次未能親身參與感到難過，同時覺得自己有更大使命和承擔，去做現時香港已經失去自由做的事。

悉尼民眾在中國領事館外舉起燭光，並用蠟燭拼出「64」字樣。有人則舉着「光復香港，時代革命」的標語。協助組織集會的中文節目主持人兼專欄作家林斌（Lin Bin，音譯）日前接受外媒訪問時表示，在中國以外的人行使自由示威的權利非常重要，指在澳港人認為要顯示對香港及中國大陸的民主運動支持。

另一在澳港人組織澳港聯（Australia-Hong Kong Link）亦在六四周年前發聲明，指因集會及言論遭定罪，是以往在香港難以想像的事，但現時已變成城內每天生活一部份。該組織批評香港司法獨立已死，法庭變成打壓民主運動的工具。

英國好鄰舍教會祈禱悼念

英國多處在六四周年當天有集會，其中倫敦中國大使館外當地晚上8時將舉行由八個團體主辦的燭光集會。「英倫好鄰舍教會」則會在當地傍晚6時，在倫敦萊斯特廣場站舉辦「別國的事，共同的義」集會。德國六個城市在當地時間晚上8時30分同步舉行六四燭光集會。

美國紐約和洛杉磯在當地時間8時將分別舉行集會；加拿大的六四集會分別於多倫多和蒙特利爾舉行，其中多倫多的集會由「多倫多支持中國民運會」主辦。