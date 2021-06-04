中共政治局5月31日就加強中國國際傳播能力建設進行第30次集體學習，習近平在主持時強調，要在對外宣傳中「講好中國故事，傳播好中國聲音」，表示要努力塑造「可信、可愛、可敬」的中國形象。

「可信、可愛、可敬」？這真是不切實際的高要求。撕毀中英聯合聲明，能可信嗎？戰狼外交，能可愛嗎？疫情甩鍋嫁禍，能可敬嗎？

求教蠶蟲師爺自暴其短

政治局學習會請來復旦大學教授張維為講解。張維為並沒有提供震聾發聵的高見，只是僅遵中共的宣傳口徑，重複一些老生常談的爛調，諸如把握好基調，既開放自信也保持謙遜，塑造可信、可愛、可敬的中國形象；反對單邊主義、霸權主義；更好發揮高層次專家作用，利用國際會議論壇、外國主流媒體等平台和舞台發聲；不斷擴大知華友華的國際朋友圈；如此等等。

張維為開出來的藥方，能治理得了當前大外宣的死症嗎？如此老套的黨八股，中共政治局全體高官，還要向張維為虛心求教，那更證明中共的大外宣早已走進了死胡同。

張維為號稱國際問題專家，在大陸時事論壇上頗出風頭，他最著名的一句話就是「好在我們中國領導人經歷過文革亂世，我們知道怎麼對付流氓。」這只是不知廉恥地拍當今政治局委員的馬屁而已。原來文革竟有這麼一項政治遺產，以紅衞兵對付美國，就把美國打趴在地了嗎?

張維為在今年4月4日東方衞視的一個節目上，大談中美歐三角關係，還斷言「美國不團結，盟國不聽話，中國不信邪」，他還敢說美國很難再拉起一支反華同盟軍，他還對中歐投資協定有十足信心。

當其時，美國兩黨在對付中共的立場上已完全一致，很多涉及新疆、香港、台灣的法案，在國會兩院都以壓倒性票數通過，何來「美國不團結」？當其時，歐盟和北約各國，對華態度已改變，各國對新疆、香港和台灣問題都立場鮮明，反對中歐投資協定的聲音此起彼伏，何來「盟國不聽話」？作為國際問題專家，故意歪曲事實，不過是對中共高層厚顏無恥的取悅，也是對中國人不負責任的欺騙。

中共政治局問道於張維為這樣的「蠶蟲師爺」，豈不是自暴其短？

戰狼外交暴露中共本質

中共大外宣遭遇空前失敗世人皆知。在此之前，大外宣之所以一度在美歐各國風生水起，主要基於民主國家言論自由的大環境，也基於西方各國對中共宣傳滲透的大意和寬容，這種便宜到特朗普手上就無以為繼了。中共宣傳機構被要求註冊為外國代理人，從此須受政府的監管；中共在各大中學校的孔子學院，也迫於壓力紛紛關閉；中共收買的西方傳媒，因為中共獨裁本質大暴露，也先後掉轉槍口。美國前國務卿蓬佩奧說，不要看中共怎麼說，要看中共怎麼做，至此大外宣已基本破功。

為自己的國家做一點公關，本來是沒有問題的，問題是不能把公關做成文化侵略和政治滲透，不能企圖改變別國的輿論生態和政治體制，否則必遭抵制和反擊。中共應該反省的，是過去大外宣錯誤的動機和舉措；更重要的是，身正才不怕影斜，你先要得道多助，你的宣傳包裝才有效，你作惡多端，就不可能把黑染成白，把惡化成善。

中共近年大舉對外擴張，宣揚獨裁的中國模式，又在新疆搞種族滅絕，在香港踐踏中英聯合聲明，在台海和南海搞軍事威嚇，無視普世價值，更通過戰狼外交，在各國之間橫行霸道，如此行徑，豈是區區大外宣可以化解？

大外宣陷入困境，不能靠更大的外宣解決，中共若放棄對外擴張，放棄戰狼外交，國家形象或可局部修復，但中共一日不放棄獨裁統治，一日堅持與普世價值為敵，中共就不可能洗刷獨夫民賊的惡名，再如何用心經營外宣，都是自說自話，自討沒趣。

方圓

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