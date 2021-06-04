衞生署公佈最新一份新冠疫苗安全監察報告，一名58歲男子於上月28日因中風而腦部死亡，死前11日接種第二劑科興疫苗。另外該署錄的首宗接種疫苗後出現吉巴氏綜合症個案，另有一宗血少板減少症個案。

報告指出，有一宗個案是醫管局於5月24日提交資料，病人入院前曾接種疫苗；其後醫管局提供進一步資料，指該名58歲男病人於5月28日因中風而腦部死亡，死前11日曾接種第二劑科興疫苗，即他生前接種了兩劑科興疫苗。但報告指沒臨床證據顯示事件由疫苗引起，專家委員會初步認為事件與疫苗接種沒因果關係。

65歲男子接種BioNTech 5日後出現雙腳痳痺

報告又提及衞生署接獲一宗疫苗引致懷疑吉巴氏綜合症。病人是65歲男子，接種BioNTech5日後出現雙腳痳痺，入院治療後情況穩定。

吉巴氏綜合症是罕見神經系統疾病，可引致癱瘓甚至呼吸困難，大部份人能完全康復。過去10年醫管局每年平均接獲59.3宗個案，今年首4個月有8宗，現時沒證據顯示吉巴氏綜合症超過背景病發率。

另外報告提及一宗接種疫苗後血小板減少症。一名40歲女子接種復必泰一日後身上出現多處瘀青，入院治療後回復正常。接種疫苗後出現血小板減少症屬罕見，但也被視為接種疫苗後一種可能出現的異常反應。

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