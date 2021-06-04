【本報訊】全國政協副主席、前特首梁振英早前稱自己為壹傳媒股東之一，他昨披露2018年買入2,000股份，暫時未知他買入股份的動機。壹傳媒2019年5月更改每手買賣單位至1萬股，令梁振英現時持股實不足一手，僅能透過碎股交易。

籲市場人士不必猜測

梁振英昨在facebook稱，自己於2018年買入2,000股壹傳媒股份，「在此前後都沒有直接或間接買入或賣出任何壹傳媒的股份。」更呼籲市場人士不必作任何猜測。

就警方凍結壹傳媒大股東黎智英資產後，集團行政總裁張劍虹指營運絕不受影響的說法，梁振英曾以小股東身份去信證監會及警方要求作出調查。除此之外，梁氏過去數年鮮有聽聞他有行使小股東權利。

翻查資料，壹傳媒2018年初高見0.39元後持續尋底，7月更跌穿0.2元水平，低見0.19元，年內累跌0.154元或41.62%。以當年平均價0.261元計算，梁振英買入金額為522元，壹傳媒昨日收報0.315元，跌16%，梁振英持股價值為630元。

宏高證券投資經理梁杰文表示，梁振英身為壹傳媒股東，可以出席公司的股東大會，向管理層提問，又指梁振英擁有投票權，惟指他持股數量太少，相信對議案未必有太大影響力。

梁振英2017年6月卸任特首，自2019年起持續關注本報廣告量，當時已成為壹傳媒小股東的他，多次於facebook點名刊登在本報全版廣告，向廣告商施壓。