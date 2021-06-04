【本報訊】昨日六四，害怕人民悼念的政權如臨大敵，除警方封維園「斬腳趾避沙蟲」外，下午4時起更於全港多條主要隧道設路障截查往港島車輛，導致全港大塞車，其間水炮車再現身，由裝甲車護送前往港島。有客貨車司機被要求落車，警員更詳細搜查車內有否違禁品。有主力做外賣的餐廳指，受封路影響送餐服務時間增加一倍，往港島服務更需暫停。速遞公司亦指，周五派送高峯期交通嚴重受阻，令司機需加班送貨。

水炮車一度現身

昨午近4時，警方分別在紅磡、西隧及東隧三條過海隧道往港島入口設路障截查過海車輛，另於大欖隧道往九龍方向亦設路障，警員逐車查問，導致交通大擠塞。記者在紅隧往港島入口所見，警員於路障截停私家車及客貨車，有客貨車司機需落車受檢，警員更檢查車內物品，由於檢查需時導致交通嚴重擠塞。其間一輛Tesla的男乘客由警員帶上警車離開。據悉，警員截查車輛主要檢查是否藏有違禁物品。現場所見，收費亭前四條行車線收窄至三條，車龍一度延至何文田。

下午5時許，一輛水炮車沿西隧過海，尾隨有兩架銳武裝甲車、警車及警察電單車護送，其間一度經過中環四號碼頭，並往維園方向前進。

位於佐敦的糖水舖，平日四成生意來自外賣，當中以星期五晚最旺場，堂食及外賣應接不暇，惟昨下午起，受警方大規模封路令紅隧車龍倒灌至佐敦，店主指送餐時間比平日多一倍時間，往新界區需時逾一小時，由於往港島車程難估計，已暫停港島區外賣。店主指外賣員並無底薪，收入全靠送餐費，因此外賣員昨晚收入大受影響。他批評，政府做法勞民傷財，以此阻止市民悼念六四，明顯是心虛表現。

速遞公司「傘兵速遞」指受封路影響，交通嚴重擠塞，令派貨服務嚴重受阻，負責人指，周五是送速遞高峯期，司機欲在周末假期前將貨物送到客人手中，但受封路所阻，司機昨需加班送貨。