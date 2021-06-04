港人「疫苗猶豫」似乎特別嚴重，政府連番出招看似未有成效，原因或與疫情放緩，以及不滿政府抗疫政策消極抵抗有關。專家指不少市民其實對打針態度中立，建議政府未來須「軟硬兼施」，方有助推高接種率，不宜再只靠硬推限制措施。

中大調查接種率越來越低

中文大學公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安分析指，與其他有疫苗供應地區首100日的接種情況比較，英國及美國當時能達到38%及25%（打一針），對比香港目前不足兩成的接種率顯然未如理想。根據其團隊過往研究，影響市民接種疫苗有4大因素：因應疫情產生的焦慮感、對疫苗的信任程度、自覺感染風險和集體責任。

郭稱，香港整體感染人數遠比英國、印度等國家為低，加上市民仍對打針後死亡或出現副作用個案存在很多疑慮，導致接種意欲不大。其團隊去年7月至9月曾以問卷訪問逾1,700名18至55歲或以上人士，發現在第二波疫情回落時，表明肯定會接種疫苗的市民由16.7%下降至10.5%，其中55歲以上群組接種意向亦偏低，他估計55歲以上長者曾經歷SARS，隨着疫情發展或認為其嚴重程度較SARS低，影響打針意欲。

由疫情初期發展至今，市民與政府的抗疫政策不時存在分歧，包括突擊封區和對外檢疫政策等，如近日再有變種病毒流入社區，都令市民覺得政府種種措施未能真正預防病毒流入，對官員表現不滿，變相今年2月初在疫情回落要「推銷」疫苗時便舉步維艱。

禁足措施或適得其反

政府官員曾多次表示會捐出未用完的到期疫苗，郭認為政府這種「供應期有限」宣傳確實有機會產生鐘擺效應，令原本中立的市民傾向打針，加上近日有商業機構提供不同優惠給已打針市民 ，包括「抽樓」、信用卡簽賬、機管局送機票等，他認為對部分本身持觀望態度的市民有一定鼓勵作用，並指政府應乘勝追擊，通過家庭醫生、KOL或受普羅大眾歡迎的樂隊等，協助宣傳接種疫苗的重要性，亦可考慮提供資助予市民向自己家庭醫生諮詢是否適合打針。

但郭提醒，如第五波疫情來臨，政府像早前所說不准未打針人士進入某些場所例如食肆、學校和戲院等，會給市民特別是上班一族帶來生活上的不便，無助提升打針比率。因在推行這些較強硬的政策過程中，容易激化市民情緒，無助增加接種人數，隨時適得其反。

他認為，疫情維持一年半，市民已出現「抗疫疲勞」，旅遊意欲十分旺盛，泰國政府日前宣佈7月1日布吉會開關，相信部份市民已蠢蠢欲動，以疫苗護照外遊作為接種誘因會更為合適。

他又指政府擴闊打針歲數至12歲，必然會增加整體人口接種比率，但何時能達到7成以上群體免疫仍有太多因素左右，因接種率最高的以色列至今仍然未達到這個水平。

金冬雁：稱捐BNT出口術谷針

病毒學家、香港大學生物醫學學院教授金冬雁認為，科學委員會當初批准科興疫苗供港或未能預料其有效率最終只有5成許，形容為「繃繃緊」， 一如港大公共衞生學院教授高本恩以往解釋，因其保護率不高，即使有7成人接種也未能達群體免疫，影響市民接種意欲。他建議學者應研究是否可增加接種科興的劑量，如首次先打兩劑，之後再打一劑一共打3針，如證實能有效推高保護率，已接種和計劃接種市民或有較大信心。

金形容港府抗疫措施為「應該硬嘅時候唔硬」，如在美國不少私立大學會強制宿生打針，否則不能住宿舍，他認為一如小學生必須接種麻疹疫苗否則不能上學，如港府認為政策有正當性，應執行到底。

他又估計政府稱計劃捐出BioNTech或屬「出口術谷針」，否則如9月只剩科興疫苗「會好滑稽」，認為市民接種意欲只會更低。他形容香港有足夠疫苗卻沒人打是很可悲的情況，相信社會有部份人與政府對立或持觀望態度，政府應嘗試找有說服力的人作游說，否則距離回復正常生活將遙遙無期。

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