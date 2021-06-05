特首選戰如箭在弦，盛傳有意競逐連任的林鄭月娥今日出席民建聯活動，提到選舉並非從政唯一出路，揚言本屆政府是歷屆中吸納最多政黨人才的一屆，並以民建聯為首。全國人大常委會委員及民建聯前主席譚耀宗表明林鄭支持民建聯舉行政治研習班，並主動在開幕禮發言，但不認為林鄭今次出席活動是拉票求連任。

傳葉傲冬任副局 林鄭：歡迎民建聯為政府提供人才

民建聯早前以培訓政治人才為名舉辦政治研習班，更邀得林鄭月娥進行開幕致辭及演講。

林鄭於致辭時提到，「完善」本港選舉制度後愛國者治港對管治已提供保障，惟要施政暢順，就必須要有大量人才。在行政主導中發揮管治效能，就要走入政府的「熱廚房」，更直言歡迎民建聯為政府提供人才。至於民建聯副秘書長葉傲冬是否即將出任政制局副局長？她表明不會確認。

林鄭過往屢看不起民建聯 曾向曾鈺成表明不滿劉江華蘇錦樑

事實上，林鄭擁有「豐厚」看不起民建聯的往績。2008年，副局長和政治助理推出之時。時任發展局局長的林鄭，由於要響應時任特首曾蔭權擴大政治委任制，勉為其難「接收」民建聯張文韜。當時政圈已盛傳，張文韜與林鄭最初會面時，林鄭「連眼尾都冇望過」張文韜。

民建聯創黨主席曾鈺成去年10月就大爆，林鄭當選特首不久後與他見面，毫不客氣地向他表示不滿意兩名民建聯背景的問責局長劉江華和蘇錦樑，只是因為不想民建聯難過才留下一人，曾鈺成更引述林鄭指：「我（林鄭）問你哋民建聯攞人，畀唔到喎！喂，你哋個政黨搞咗咁多年，你培養唔到咩人才喇？你哋民建聯依家有兩個局長（時任民政事務局局長劉江華、時任商務及經濟發展局局長蘇錦樑）喺我政府度，我可以話畀你知，兩個我都唔滿意，但係我知道，如果兩個都炒晒，民建聯就好難過，我姑且留返一個。」劉江華最後留任，蘇錦樑則「冇得留低」。不過，去年4月，獲林鄭「姑且」留任的劉江華亦「捱唔到」3年，最終也「被離任」。

中聯辦副主任何靖：從政者須敢於與破壞一國兩制的行徑鬥爭

中聯辦副主任何靖在活動上致辭時則提到，「完善」選舉制度後，香港有了具有民主性、開放性、進步性以及符合香港實際情況的民主制度，開啟了「良政善治新篇章」。何又說，從政者要是堅定愛國者，他形容這是一國兩制的核心要義，香港的管治權須掌握在愛國者手中，國家主權、安全、發展利益才不會受威脅。

何提到，從政者要有堅定愛國立場，這一點「不能有絲毫含糊」，並且必須尊重、維護國家根本制度和香港的憲制秩序，不能觸碰三條底線；全面準確貫徹一國兩制方針，敢於與破壞一國兩制的行徑鬥爭；擁護以行政長官為主的特區政府，支持行政長官依法施政 。他強調香港命運與祖國命運相連，休戚與共，香港人要為中華民族復興努力，建設力量要團結。

譚耀宗拒評林鄭是否為選特首爭民建聯支持

林鄭之後再對研習班學員進行主題演講，惟傳媒不獲批准參與。譚耀宗在會後表示，林鄭向學員講解已經通過的區議員宣誓條例，人大釋法、人大常委會的工作與《國安法》等，並談及自己從政的經驗。

提到林鄭是否就特首選舉向民建聯爭取支持，譚稱，「我哋又無咁諗」，僅稱民建聯不時邀請特首出席活動，她按自己時間出席，但承認林鄭非常支持研習班，也歡迎特首多接觸各階層和政黨。

昨日為六四事件32周年，警方以限聚為由拒絕支聯會舉行維園燭光晚會，但維園外仍有大批市民點起燭光悼念。身為人大常委會委員的譚耀宗認同警方以疫情為由阻止集會，認為人多聚集會引起疫情，相信警方是依法執行，又呼籲市民在《國安法》下要守法。

至於高呼「結束一黨專政」是否犯法？譚認為說法「有問題」，是否違反《國安法》則要再評估，包括其他言行、目的和意圖等。

「梁粉」陳建強及多名政助參與民建聯研習班

民建聯今次研習班招收70名學員，據知民建聯成員佔約20人，現場所見參加者有多名政助，政務司司長政治助理蕭嘉怡、民政事務局政治助理張進樂、財經事務及庫務局政治助理葉俊廉，也有傳有意透過勞工界擠身立法會的工聯會陳穎欣及立法會港島補選落敗的新民黨陳家珮，和有「梁粉牙醫」之稱的香港專業人士協會會長陳建強。

陳建強之後接受訪問，指自己本著學習的精神，希望了解更多，認為有意參與公共服務的人都應參與。對於自己身為「梁粉」又參與民建聯課程，他笑稱：「留意到自己嘅『稱謂』，不過香港唔應該分咩咩（陣營）。」被問到是否有意加入熱廚房，他引述林鄭稱要思考清楚，是否能為香港付出，未有正面回應。

《蘋果》記者被拒入場

另外，《蘋果》記者今早再被拒採訪，民建聯原安排傳媒拍攝林鄭及何靖的開場發言，惟在場工作人員稱只有「獲邀」傳媒才可進場採訪，《蘋果》記者只能在會場外守候。記者曾向工作人員查詢，有甚麼傳媒獲邀入場，以及《蘋果》日後是否未能參與所有民建聯活動，工作人只以私隱為由拒作實質回應。

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