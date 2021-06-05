六四32年，多國駐港領事館昨以不同方式表態，其中美國駐港總領事館及歐盟駐港辦事處更首次在辦公室窗旁亮起燭光，惹起中方不滿。外交部駐港特派員公署今日（5日）在官方Facebook專頁及微信發文，形容個別美西方駐港總領館昨晚上演「拙劣的政治戲碼」，予以強烈譴責及堅決反對，促停止干預香港事務和中國內政，不要玩火自焚。

外交部駐港特派員公署指，個別美西方駐港總領館與極少數反中亂港分子遙相呼應，打着維護民主人權的幌子，借政治議題干預香港事務和中國內政，表示強烈譴責和堅決反對，並指有關行徑再次暴露出其唯恐香港不亂和借香港對內地進行滲透、顛覆、破壞的險惡用心。

發言人聲稱，《香港國安法》實施和完善選舉制度後，香港經濟社會發展重回正軌。個別外部勢力無視香港由亂轉治，破壞香港長治久安和繁榮穩定，又反指有關國家少數族裔仍沒有真正的自由，社會貧富分化日趨嚴重，種族歧視和警察暴力等事件時有發生，「面對如此劣跡斑斑的人權紀錄，有什（甚）麼資格以『人權衛士』自居，惺惺作態，對別國內政指手畫腳？」

促停止干預內政 勿玩火自焚

發言人強調，香港事務純屬中國內政，絕不允許任何利用香港對內地進行滲透破壞的活動，並再次敦促有關國家駐港機構立即停止徒勞的政治表演，停止干預香港事務和中國內政，不要玩火自焚。

昨日是六四32年，維園被封，但人心不死，燭光遍地，多國領事館更紛紛表態。美國駐港總領事館昨晚首次在辦公室窗旁亮起約400支電子蠟燭；歐盟駐港澳辦事處也在facebook發文，悼念六四事件，亦是第一次在辦事處窗邊亮起電子蠟燭，重申歐盟重視人權價值。英國駐港總領事館也上載一幀白色燭光照片，沒有附上文字說明但不言而喻。

澳洲駐港總領事館亦在facebook上載燭光帖文，稱「今日我們與世界各地社群一同紀念六四事件」，又承諾繼續支持基本人權自由。加拿大駐港總領事館上載燭光圖文，紀念六四事件，形容當年是「發生了對手無寸鐵的和平公民的暴力鎮壓」，加拿大支持和平集會的權利。德國駐港總領事館則把「Erinnerung」這德文上載作「每周一字」，意謂記憶，其後亦有轉載歐盟駐港辦事處窗邊亮起蠟燭的帖文。

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