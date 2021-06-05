自本港開展疫苗接種以來，周六（5日）是第100日，而至今接種第一針人數終於突破150萬人，共有約1,503,500人完成第一劑疫苗接種，當中德國BioNTech復必泰mRNA疫苗有約848,900人，另約654,500人接種中國科興滅活疫苗；而完成兩針共有約1,094,600人，有約631,600人接種BioNTech，另外約463,000人接種科興。

周六有約50,400人接種疫苗，是單日首次有逾5萬人打針，不過接種科興人數下降，有約17,400人，而接種BioNTech則急增至約33,000人。至於預約數字，自6月1日錄約47,600人預約後，連續4日下跌，至今日僅有約25,300人預約；當中預約科興人數跌破1萬，至約9,500人，而BioNTech亦僅餘約15,800人預約。

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政府周六晚公佈的疫苗接種數字，有約19,500人接種首針BioNTech，以及有約13,500人接種第二針BioNTech，其中首針人數是自4月17日以來最多，亦是開打以來第二高的數字，至於單日總計約33,000人，是僅次於5月8日約33,100人打BioNTech的紀錄。

而科興接種人數較昨日稍為回落，分別有約11,900打第一針及有約5,500人打第二針。

預約連跌4日 14人針後不適送院4人留醫

不過，政府與商界連日谷針效果漸減，預約接種疫苗人數已經連續第4日從高位下滑，今日僅有約25,300人預約，比6月1日約47,600人少逾46%，其中預約科興人數跌破1萬人，錄得約9,500人預約，而BioNTech則有約15,800人預約。

另外，周五有14人在接種疫苗後不適送院，其中8人已經出院，4人須留院觀察，另有2人未遵從醫生勸告而自行出院。

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