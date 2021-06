六四事件32周年,港府嚴厲封殺六四集會及悼念活動,令香港維園首度沒有燭光,不過港人繼續以自己的方式悼念。英國倫敦多年來一直有人堅持在中國大使館門外舉行悼念活動,今年亦有近600人出席,目前流亡英國的前香港眾志主席羅冠聰也有現身。

駐英記者 李雨夢報道

悼念集會由在英港人組織D4HK(Democracy for Hong Kong)、英國工運聲援香港(Labour Movement Solidarity with Hong Kong - UK)、英國維吾爾團結運動(Uyghur solidarity campaign UK)合辦,多名流亡海外人士包括羅冠聰、鄭文傑、劉祖廸都有出席,人權組織「香港監察」創辦人羅傑斯(Benedict Rogers)亦有現身。集會現場除了寫有「毋忘六四」的橫額,亦放有多名香港政治犯的相片,也有寫上「釋放政治犯」的標語。

羅冠聰去年是最後一次在港參與六四集會,今年在英國的他表示感受很不一樣,「嚟到英國,將個記憶傳承落去係好重要,但始終個感受同喺香港會好唔一樣,尤其嚟到呢度,熟悉嘅臉孔都已經唔喺度,但喺英國有僅餘嘅自由就要好好去把握同珍惜」。對於今年香港警方以7000警力應對六四,他直言政府打壓的力度是一年比一年大,「象徵香港自由嘅淪喪」。

雖然港人無法再於維園點燃燭光,但羅冠聰指市民以靈活方式應對,「假如無辦法喺維園燃點燭光,咁就將手機嘅燈光、定係點起一枝爉燭,然後散播全城,喺依家咁嘅狀況有咁嘅應對,都顯示咗香港人真係心不死」。

六四後流亡海外的昔日學運領袖王超華亦有出席倫敦集會,她指過去也曾在劉曉波離世後到中國大使館外抗議,對比之下形容今日出席人數是「盛況」,「這麼多人來,不是很常有的,這邊人多的時候,就是香港年輕人來的時候,對香港年輕人的鬥志非常深刻,我覺得今天能有這麼多人來,而且會呼喊口號,我覺得這真的是被北京當局迫出來的」。

對於香港悼念六四的活動被打壓、支聯會副主席鄒幸彤被捕,王超華都有關注,「林鄭月娥用7000警察把維園變成小天安門,但市民跑出來就是被激發出來的義憤」。她又指拘捕鄒幸彤是意圖嚇跑香港人,「這很卑鄙」。對於海外港人,王超華指「第一、二年你一定覺得非常非常挫敗,你會意識到是對個人的挑戰,你究竟是不是願意守護自己對於人道、正對、自由的信仰,你願意的話,你就要堅持」。

因《港版國安法》落實後離港、抵達英國約半年的陳太一家三口出席集會。陳太表示自89年後,若人在香港都會堅持出席六四燭光晚會,包括去年被禁止舉行的集會亦有參與。對於今年香港繼續被禁舉行悼念晚會,身在英國讀着關於香港新聞的她說:「絕對係難受啦,亦都好感受到啲人真係唔驚囉,都有好多人願意保住良心行出嚟畀人知道,呢件事係唔可以忘記,香港人係會記住」。

已在英國生活4年、不願上鏡的Tom表示,過往在香港不時跟家人到維園出席六四晚會,而過去幾年在英國亦會出席,但感受都不如今年來得強烈,「今次係第一次好主動想參與,之前都無咁大興趣」。對於香港如今無法看到燭光晚會的畫面,他坦言傷心,「香港好似慢慢步向死亡,好似無咗一忽嘅感覺,有啲嘢可能真係無咗先識得珍惜」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)