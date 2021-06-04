「打針有賞」可以激起市民的打針決心？預約疫苗接種數字後勁不繼或是一種訊號。《蘋果》訪問不少市民均表示最擔心疫苗安全，若政府未有提供詳盡資訊，即使有金錢「甜頭」都不會打針。

將來焗打科興亦拒現階段打針

周先生稱對兩款供港疫苗均無信心，因此未有接種，但指若在兩款疫苗中選擇，會較傾向選擇BioNTech，「你食奶粉都唔會食中國（製）㗎啦」。即使盛傳本港日後可能停打BioNTech，屆時只可選擇科興，也不會促使他接種；甚至政府推出多項「谷針」措施，都不會影響其意欲，「打唔打針都唔應該有特權」。

周先生在醫院工作的女友呂小姐已接種兩劑BioNTech疫苗，坦言對國產科興欠缺信心，稱雖非「冇得揀」，但因工作上接觸較多人，希望打針可以保障自己及家人健康。

年輕人稱優惠非關鍵

情侶Jack和Helen均未有接種疫苗，稱須考慮自己的身體狀況，最擔心是安全問題，希望接收更多相關資訊再作決定。Jack指，如停打BioNTech有機會加快決定，但強調只有詳細的安全資訊才能促使他打針，其餘「谷針」優惠並非最重要。

家長質疑可靠性拒安排子女打針

育有一子的家長陳先生表示，自己未有接種任何一款疫苗，稱仍不確定兩款疫苗是否可靠，「有啲驚」，即使開放予青少年接種，也不會安排年紀尚小的兒子接種。他指，疫苗開打後有多宗副作用個案，最擔心安全，希望「睇定啲先」。

家長楊女士同樣因為疫苗安全問題而尚未接種，稱長遠而言會打針，但現階段仍須觀望一段時間，而年僅7歲的兒子也未必適合接種。她指，不論是否有打針，都保持戴口罩的習慣，即使政府效法美國打針後免戴口罩的做法，也不會成為促使打針的原因。

公關工會：只利誘難令市民轉軚

香港公關及傳訊業總工會主席謝栩瑩指出，對於本身已有計劃打針或保持中立態度的市民而言，推出優惠等誘因確實可以推動他們盡快打針，從近日預約打針人數一度大增可見一斑。但對於不願打針的人士而言，他們可能擔心打針後危及生命，「有層樓都無福消受」，因此難以單靠金錢誘因令他們「轉軚」。

謝指，政府未有妥善處理市民最擔心的疫苗安全問題，才令「打針會死人」的壞印象根深柢固。她強調，這個壞印象未必符合事實，但公關營銷講求的正是如何處理看法。不願打針的人數仍佔相當高比例，政府不可忽視他們的看法，否則難以達到7成人口以上接種率。

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